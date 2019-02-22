Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ve Özel Komite Toplandı

İSTATİSTİK KURUMU YASA TASARISI’NIN GENEL GÖRÜŞMESİNE DEVAM EDİLDİLefkoşa, 22 Şubat 19 : Cumhuriyet Meclisi, ‘Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi’ bugün, toplandı.Komite, gündeminde bulunan, İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine devam etti.Meclisten yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olacak olan “İstatistik Kurumu”, ülke...

İSTATİSTİK KURUMU YASA TASARISI’NIN GENEL GÖRÜŞMESİNE DEVAM EDİLDİ



Lefkoşa, 22 Şubat 19 : Cumhuriyet Meclisi, ‘Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi’ bugün, toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine devam etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olacak olan “İstatistik Kurumu”, ülke ihtiyaçlarını ve kullanıcıların önceliklerini dikkate alacak, kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikler üretmek, kullanıma sunmak ve resmi istatistik üretimi sürecinde yer alan kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümü sağlamak misyonu ile tasarlandı. Bu bilgiler ışığında, Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkeleri’ne tam uyumlu İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı günün ihtiyaçlarını ve ileriye yönelik çağdaş yapıyı gerçekleştirecek şekilde hazırlandı.

29 maddeden ve 5 geçici maddeden oluşan Yasa Tasarısıyla ilgili Komite toplantısına, KKTC Başbakanlık’tan Erkan Tekeli, Devlet Planlama Örgütü’nden Ayşe Ağaoğlu, İstatistik Dairesi’nden Cemal Egemen, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Personel Dairesi Müdürü Nahide Eraslan ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden Hüseyin Silman katıldı.

CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı\'nda toplanan komiteye, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Sunat Atun, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI

