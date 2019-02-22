Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103181
ALTIN
227.797
DOLAR
5.3218
STERLİN
6.9385
EURO
6.0332
Perşembeye kadar yer yer sağanak bekleniyor
PERŞEMBEYE KADAR YER YER SAĞANAK...
Sürücülerin dikkatine
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
Hayvancılar Birliği'nden araçlı eylem duyurusu!
ARAÇLI EYLEM YAPACAKLAR
En çok yağış nereye düştü?
EN ÇOK YAĞIŞ NEREYE DÜŞTÜ?
banner282
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ve Özel Komite Toplandı

İSTATİSTİK KURUMU YASA TASARISI’NIN GENEL GÖRÜŞMESİNE DEVAM EDİLDİLefkoşa, 22 Şubat 19 : Cumhuriyet Meclisi, ‘Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi’ bugün, toplandı.Komite, gündeminde bulunan, İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine devam etti.Meclisten yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olacak olan “İstatistik Kurumu”, ülke...

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ve Özel Komite Toplandı

İSTATİSTİK KURUMU YASA TASARISI’NIN GENEL GÖRÜŞMESİNE DEVAM EDİLDİLefkoşa, 22 Şubat 19 : Cumhuriyet Meclisi, ‘Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi’ bugün, toplandı.Komite, gündeminde bulunan, İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine devam etti.Meclisten yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olacak olan “İstatistik Kurumu”, ülke...

22 Şubat 2019 Cuma 12:38
Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ve Özel Komite Toplandı
İSTATİSTİK KURUMU YASA TASARISI’NIN GENEL GÖRÜŞMESİNE DEVAM EDİLDİ

Lefkoşa, 22 Şubat 19 : Cumhuriyet Meclisi, ‘Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi’ bugün, toplandı.
Komite, gündeminde bulunan, İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine devam etti.
Meclisten yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olacak olan “İstatistik Kurumu”, ülke ihtiyaçlarını ve kullanıcıların önceliklerini dikkate alacak, kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikler üretmek, kullanıma sunmak ve resmi istatistik üretimi sürecinde yer alan kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümü sağlamak misyonu ile tasarlandı. Bu bilgiler ışığında, Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkeleri’ne tam uyumlu İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı günün ihtiyaçlarını ve ileriye yönelik çağdaş yapıyı gerçekleştirecek şekilde hazırlandı.
29 maddeden ve 5 geçici maddeden oluşan Yasa Tasarısıyla ilgili Komite toplantısına, KKTC Başbakanlık’tan Erkan Tekeli, Devlet Planlama Örgütü’nden Ayşe Ağaoğlu, İstatistik Dairesi’nden Cemal Egemen, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Personel Dairesi Müdürü Nahide Eraslan ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden Hüseyin Silman katıldı.
CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı\'nda toplanan komiteye, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Sunat Atun, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.
(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ubp, Kemal Yılmaz Ve Ailesinin Yanında Olduğunu Duyurdu
Ubp, Kemal Yılmaz Ve Ailesinin Yanında Olduğunu Duyurdu
Özersay Bangladeş Dışişleri Bakanı’na Taziye Mesajı Gönderdi
Özersay Bangladeş Dışişleri Bakanı’na Taziye Mesajı Gönderdi
Maliye Bakanı Denktaş, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu İle Kktc Futbol Kulüpler Birliği Heyetini Kabul Etti
Maliye Bakanı Denktaş, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu İle Kktc Futbol Kulüpler Birliği Heyetini Kabul Etti
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, 2 Ombudsman Raporunu Görüşüp Onayladı
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, 2 Ombudsman Raporunu Görüşüp Onayladı
112 acil servis eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını aldı
112 acil servis eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını aldı
27. Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali Başlıyor
27. Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali Başlıyor
Perşembeye kadar yer yer sağanak bekleniyor
Perşembeye kadar yer yer sağanak bekleniyor
KTOEÖS yetkilileri Halkın Partisi’ni ziyaret etti
KTOEÖS yetkilileri Halkın Partisi’ni ziyaret etti
27. Uluslararası Mağusa Çocuk Ve Gençlik Festivali Başlıyor
27. Uluslararası Mağusa Çocuk Ve Gençlik Festivali Başlıyor
“Tüm Kıbrıslıların çıkarına olan en gerçekçi çözüm şekli federal birleşik Kıbrıs’tır”
“Tüm Kıbrıslıların çıkarına olan en gerçekçi çözüm şekli federal birleşik Kıbrıs’tır”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim