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Avrupa Birliği’nde Yol Güvenlığını Arttıracak Yeni Kurallar Geliyor

Lefkoşa, 26 Mart 19 (.): Avrupa Birliği kurumları, Genel Güvenlik Yasasında yapılacak değişiklikler üzerinde uzlaştı.

Avrupa Birliği’nde Yol Güvenlığını Arttıracak Yeni Kurallar Geliyor

Lefkoşa, 26 Mart 19 (.): Avrupa Birliği kurumları, Genel Güvenlik Yasasında yapılacak değişiklikler üzerinde uzlaştı.

26 Mart 2019 Salı 14:19
Avrupa Birliği’nde Yol Güvenlığını Arttıracak Yeni Kurallar Geliyor

Lefkoşa, 26 Mart 19 (.): Avrupa Birliği kurumları, Genel Güvenlik Yasasında yapılacak değişiklikler üzerinde uzlaştı.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, varılan uzlaşıda, yolcu, yaya ve bisiklet sürücülerini koruma adına 2022’den itibaren bazı güvenliği arttıracak teknolojik cihazların Avrupa’da üretilen araçlarında bulunması zorunlu olması öngörülüyor.

Piyasada bulunan teknolojik cihazların, trafikte can kaybı ve yaralanmaların azaltılmasında yardımcı olabileceği kaydedilen açıklamada, kamyon ve otobüslerdeki kör noktalardan ve dalgınlıktan dolayı yaşanabilecek kazaların azalmasına yardımcı olacak sistemlerin araçlarda zorunlu kılınmasını 2018’de önerdiği kaydedildi.

GÜVENLİĞİ ARTTIRACAK YENİ SİSTEMLER 

Araba, van, kamyon ve otobüslerde, uyku sersemliği ve dikkat dağılmasında, hız limitinin aşılmasında sürücüyü uyaracak, geri sürüşlerde kullanılabilecek sensör ve kameralar, kaza anında bilgi kaydı yapacak kayıt sistemleri;

Araba ve vanlarda, şeritte kalmak için uyarıcı sistemler, gelişmiş acil fren ve kaza testi yapılmış emniyet kemerleri;

Kamyonet ve otobüslerde,  otobüs ve kamyon şoförlerinin görüş açısını arttıracak ve kör noktasını ortadan kaldıracak bazı unsurlar, özellikle virajlarda yolu kullananları korumaya yönelik araçların ön ve yan taraflarına monte edilecek sistemler zorunlu olacak.

Komisyon, yeni tedbirlerle 2038’e kadar 25 bin kişinin trafikte can kaybını, 140 bin kişinin de yaralanmasının önleyeceğine inandığını kaydetti.

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu arasında varılan uzlaşıların,  Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Kamyon ve otobüslere yönelik direk vizyon ile araba ve vanlarda baş çarpmalarını önleyici tedbirler dışındaki önlemlerin 2022’den itibaren geçerli olması öngörülüyor.

(ID/ŞEB)
 

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