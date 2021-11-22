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"Avrupa Yeşil Düzeni ve Kıbrıs'ta Sürdürülebilir Enerji Planlaması” konulu webinar düzenleniyor

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası kapsamında “Avrupa Yeşil Düzeni ve Kıbrıs’ta Sürdürülebilir Enerji Planlaması” konulu çevrim içi seminer (webinar) düzenleniyor.

22 Kasım 2021 Pazartesi 12:45
"Avrupa Yeşil Düzeni ve Kıbrıs'ta Sürdürülebilir Enerji Planlaması” konulu webinar düzenleniyor

Yarın saat 12.30-14.00 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden İngilizce, Türkçe ve Yunanca dillerinde gerçekleştirilecek etkinlikte eş zamanlı çeviri yapılacak. 
Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, webinar, “Avrupa Yeşil Düzeni” ve bu çerçevede Kıbrıs’ta sürdürülebilir enerji planlaması konularında bilgi paylaşımı yapılmasını amaçlanıyor.

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Elektrik ve Elektronik Mühendisi Görkem Çelik’in moderatörlüğünde yapılacak etkinliğe, Çevre ve Kimya Mühendisi, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Yönetimi Uzmanı Anthi Charalambous, Makine Mühendisi, Enerji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, Çevre Mühendisi, İklim Değişikliği ve Enerji Tasarım Uzmanı Prof. Dr. Marina K-A Neophytou ve Çevre Mühendisi, Güneş Enerjisi Uzmanı Sibel Paralik konuşmacı olarak katılacak.
Etkinliğe katılmak isteyenler https://bit.ly/3ciO8Vu linkinden kayıt formunu doldurabilecek.
 

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Son Güncelleme: 22.11.2021 15:22
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