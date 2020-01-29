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Avrupa'ya geçiş için yeni transit yolu Kıbrıs...

Avrupa Birliği’ne (AB) ulaşan sığınmacı sayısı 2015'te yaşanan “göçmen krizi"nden bu yana azalırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ise durum tam tersini gösteriyor. AB istatistikleri Avrupa’da “mülteci krizi” söylemlerinin başlamasından bu yana geçtiğimiz sene Güney Kıbrıs’a yapılan sığınma başvurularında beş kat artış olduğuna işaret ediyor.

Avrupa'ya geçiş için yeni transit yolu Kıbrıs...

Avrupa Birliği’ne (AB) ulaşan sığınmacı sayısı 2015'te yaşanan “göçmen krizi"nden bu yana azalırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ise durum tam tersini gösteriyor. AB istatistikleri Avrupa’da “mülteci krizi” söylemlerinin başlamasından bu yana geçtiğimiz sene Güney Kıbrıs’a yapılan sığınma başvurularında beş kat artış olduğuna işaret ediyor.

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:21
Avrupa'ya geçiş için yeni transit yolu Kıbrıs...

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın raporlarına göre, diğer AB üyesi ülkelerin nüfusuna oranla 2019 yılının üçüncü çeyreğinde Güney Kıbrıs’a 3,305 ilk sığınmacı başvurusu yapıldı. Üye ülkeler listesinde ilk sırada yer alan Güney Kıbrıs’ı ise Malta ve Yunanistan takip etti.

Uzmanlar, ülkeye varan göçmenlerin Güney Kıbrıs’ın Schengen vizesiz geçiş bölgesine dahil olduğu yanılgısına düşerek buraya vardığını belirtiyor. Bu nedenle Güney Kıbrıs’ın göçmenlerin "yeni transit yolu" olduğunu vurguluyor.

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Öte yandan Güney Kıbrıs medyasında ise ülkeye giriş yapan sığınmacı sayısının artışından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sorumlu tutuluyor.

KKTC'ye uçakla varan sığınmacıların, iki yönetim arasında “yeşil hat” olarak adlandırılan “sınırdan” geçerek Güney Kıbrıs’a vardıkları iddia ediliyor.

euronews

Son Güncelleme: 29.01.2020 11:23
Anahtar Kelimeler:
MülteciKıbrıs
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