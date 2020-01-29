Avrupa'ya geçiş için yeni transit yolu Kıbrıs...

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın raporlarına göre, diğer AB üyesi ülkelerin nüfusuna oranla 2019 yılının üçüncü çeyreğinde Güney Kıbrıs’a 3,305 ilk sığınmacı başvurusu yapıldı. Üye ülkeler listesinde ilk sırada yer alan Güney Kıbrıs’ı ise Malta ve Yunanistan takip etti.

Uzmanlar, ülkeye varan göçmenlerin Güney Kıbrıs’ın Schengen vizesiz geçiş bölgesine dahil olduğu yanılgısına düşerek buraya vardığını belirtiyor. Bu nedenle Güney Kıbrıs’ın göçmenlerin "yeni transit yolu" olduğunu vurguluyor.

Öte yandan Güney Kıbrıs medyasında ise ülkeye giriş yapan sığınmacı sayısının artışından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sorumlu tutuluyor.

KKTC'ye uçakla varan sığınmacıların, iki yönetim arasında “yeşil hat” olarak adlandırılan “sınırdan” geçerek Güney Kıbrıs’a vardıkları iddia ediliyor.

euronews