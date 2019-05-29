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Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi’nin finali KKTC’de yapılıyor

Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi’nin finali KKTC’de yapılıyor

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:50
Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi’nin finali KKTC’de yapılıyor

Dünyanın en uzun rallilerinden Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi’ne katılan 51 araba ve 5 motosiklet KKTC’ye geldi
Rallinin son 4 günü Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak ve final de 1 Haziran akşamı Girne Antik Liman’da olacak.
Almanya Heilbronn kentinden ’da başlayıp Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ve Türkiye’den geçip Kuzey Kıbrıs’ta tamamlanacak 10 bin kilometrelik ralliye Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden beş kişilik bir ekip katılıyor.
14’üncüsü düzenlenen ralliye katılanlar, organizasyonun final ayağı için bu sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.
Katılımcıları Girne Turizm Limanı’nda, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre eski bakanı Fikri Ataoğlu ile Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü üyeleri karşıladı.
Avrupa Orient Doğu–Batı Dostluk Rallisi ikinci Başkanı Nadir Serin, organizasyona katkı koyanlara teşekkür etti.

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ATAOĞLU
Turizm ve Çevre eski bakanı ve DP Milletvekili Fikri Ataoğlu da ralliye katılan araçların bir kısmının KKTC’ye hibe edileceğini ve kendileri döneminde bu araçların müzede sergilenmesi için çalışma yaptıklarını söyledi ve yeni hükümetin de buna hassasiyet göstermesini istedi.
DENKTAŞ
DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da bu tür etkinliklerin desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Almanya’dan başlayarak, değişik ülkeleri geçerek buraya farklı ülkelerden gelen insanların burada kuracağı dostluklar kurmasın önem veriyoruz. Organizasyon KKTC’nin varlığının tanıtılması açısından da büyük önem taşıyor” dedi.
AŞIK
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Simavi Aşık da rallinin çetin ve zor şartlarda geçtiğini ancak en zor olanın organizasyon finalinin KKTC’de yapılmasını sağlamak olduğunu kaydetti. 


 

Son Güncelleme: 29.05.2019 16:52
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi
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