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Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle, Aralık ayı boyunca özel gereksinimi olan kişilere yönelik trafik eğitimleri düzenleniyor

03 Aralık 2021 Cuma 19:00
Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle, Aralık ayı boyunca özel gereksinimi olan kişilere yönelik trafik eğitimleri düzenleniyor

AMAÇ, ÖZEL GEREKSİNİMLERİ OLAN KİŞİLERİN TRAFİK BİLİNCİNİ VE FARKINDALIĞINI ARTIRMAK VE GÜVENLİ ENTEGRASYONLARINI SAĞLAMAK
Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle, Uluslararası Engelliler Gününü vurgulamak ve farkındalık yaratmak amacıyla, Aralık ayı boyunca özel gereksinimleri olan kişilere yönelik trafik farkındalık eğitimleri düzenleniyor. 
AB Bilgi Merkezi ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) tarafından düzenlenen eğitimler, özel gereksinimleri olan kişilerin trafik bilincini ve farkındalığını artırmayı ve güvenli entegrasyonlarını sağlamayı amaçlıyor.
AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, bugün itibariyle Lefkoşa’daki Trafik Eğitim Parkı’nda başlayan eğitimler Aralık ayı boyunca devam edecek ve eğitimlerden toplamda yedi özel eğitim merkezinin öğrencileri faydalanacak.

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Eğitim kapsamında özel gereksinimleri olan kişiler, Trafik Eğitim Parkı eğitmenleri tarafından görsellerle destekli teorik eğitim alacak, ardından parkurda akülü araçlar, yaya geçitleri, trafik ışıkları gibi uygulama noktaları da kullanılarak pratik eğitim yapacaklar. Eğitimde hem yaya kuralları hem araç içerisinde uyulması gereken kurallar öğretilerek, güvenli olarak trafikte yer almaları için gerekli bilgi ve farkındalık sağlanacak.
Etkinlik dizisinin açılışında konuşan Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty, toplumu inşa ederken çok daha kapsayıcı olunması gerektiğini ve tüm yurttaşların yalnızca korunma değil, aynı zamanda aktif bir rol oynama şansına da sahip olmasının güvence altına alınmasının Avrupa düzeyinde daha fazla takdir edildiğini belirtti.
AB Bilgi Merkezi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Avrupa Komisyonu, Mart 2021’de 2021-2030 Engelli Hakları Stratejisini kabul etti. Strateji, engelsiz bir Avrupa'nın yolunu açan ve engellileri, haklardan yararlanabilmeleri, topluma ve ekonomiye tam olarak katılabilmeleri için güçlendiren önceki 2010-2020 Avrupa Engellilik Stratejisinin sonuçlarına dayanmaktadır. Geçen on yılda kaydedilen ilerlemeye rağmen engelliler hala önemli engellerle karşı karşıyadır ve daha yüksek yoksulluk ve sosyal dışlanma riskine sahiptir. Strateji, AB ve üye devletlerin engelli bireyleri nasıl destekleyebileceği ve bu bireylerin haklarından yararlanmalarını nasıl sağlayabilecekleri konularını özetlemektedir. “

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Son Güncelleme: 04.12.2021 03:05
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