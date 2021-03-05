Avrupa Komisyonu’ndan “Kadın ve Pandemi” konulu webinar

Avrupa Komisyonu, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 Mart Pazartesi günü 15:30 - 17:00 saatleri arasında Zoom platformunda gerçekleştirilecek olan “Kadın ve Pandemi” konulu webinarda, COVID-19 salgınının kadınlar ve kadın hakları üzerindeki etkilerini ele alacak.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Webinar, AB Bilgi Merkezinin Facebook sayfasından da canlı yayınlanacak.

Etkinliğin amacının, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak, eşitsizliklerin giderilmesine yönelik çözüm yolları ve eylemler sunmak ve bu konunun Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kıbrıs Türk toplumu içinde nasıl ele alındığı hakkında bilgi paylaşmak olduğu bildirildi.

Etkinlikte salgın sırasında hayatın her kesiminden kadınların karşılaştıkları zorluklar, kadın hakları ile ilgili çeşitli yasal metinlerin hazırlanmasına yönelik çalışmalar ve gerçekleştirilen iyileştirmelerle ilgili bilgi aktarılacak ve yerel uygulamalar ve fırsatlar hakkında farkındalık yaratarak destek mekanizmalarının önemi vurgulanacak.

Avrupa Komisyonu’nun, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında temel hakların ve özellikle kadın haklarının desteklenmesi ve savunulması konusunda örgütsel kapasitelerin güçlendirilmesiyle birlikte erişim ve etkinin artırılmasını amaçlayan bir dizi faaliyet ve projeye destek olduğu kaydedildi.

AB'nin sağladığı finansman desteğiyle kadına karşı şiddetle ilgili sorunların ele alınmasına yönelik toplam 1 milyon Euro bütçeli iki hibe projesinin uygulanmaya devam ettiği anımsatılan açıklamada, “Birlikte Daha Güçlü” projesinin, kadınlara ve çocuklara yönelik aile içi şiddeti ele almanın yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile içi şiddet konularında çalışan kurum ve kuruluşların kapasitesini artırmayı amaçladığı belirtildi.

“Şiddete Karşı Yan Yana” projesinin amacının ise yeni bir kadın sığınma evi kurmak ve aile içi şiddete maruz kalan kadınlara yönelik koruma ve destek hizmetlerini geliştirmek olduğu ifade edildi.