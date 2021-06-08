Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Desteği heyeti, Çatalköy Belediyesi’ni ziyaret etti

Belediyeden verilen bilgiye göre, ziyarette projenin genel işleyişine ek olarak, proje kapsamında üç belediyenin başlatmış olduğu yaşlılara ve ihtiyaçlılara yönelik evde sağlık hizmetlerinin kapsamı hakkında bilgi sunuldu.

Çatalköy Belediyesi Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna desteğinin ve bu tür desteklerin artarak devamının önemine dikkat çekti.



