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Avrupa Komisyonu Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 31,6 milyon euro’luk destek programını onayladı

25 Ağustos 2020 Salı 16:07
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 31,6 milyon euro’luk destek programını onayladı
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SÖZ KONUSU DESTEK, BU YILIN BAŞLARINDA ONAYLANAN 5 MİLYON EURO'YA EK OLARAK SAĞLANACAK

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım kapsamında 2020 Yılı ikinci Eylem Programını bugün onayladı.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre toplam 31,6 milyon Euro bütçeye sahip İkinci Eylem Programı, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştıracak yeni projeleri destekleyecek. Söz konusu destek, bu yılın başlarında onaylanan 5 milyon Euro'ya ek olarak sağlanacak.

Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yardım Programı kapsamındaki projeler, altyapının iyileştirilmesini, ekonomik kalkınmayı desteklemeyi, uzlaşıyı teşvik etmeyi ve Kıbrıslı Türkleri AB'ye yakınlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu projelerin, sağladığımız desteğin ana hedeflerinden biri olan Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi çabalarına katkıda bulunacağından eminim” dedi.

ÖNCELİK TEMEL ALTYAPI PROJELERİ VE ÇEVRE KORUMA

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Programda öncelik temel altyapı projelerinin hazırlanması ve finanse edilmesi ile çevrenin korunmasına yönelik desteklere verilecek.

EKONOMİK CANLANDIRMA PAKETİ

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Kıbrıs Türk toplumunun kullandığı elektrik şebekesinin iyileştirilmesine yönelik ve kısa ve uzun vadeli desteklerden oluşan bir ekonomik canlandırma paketi de planlanan ilave önlemler arasında yer alacak. Koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik krize müdahale kapsamında, sürdürülebilir ve direnç seviyesi yüksek bir yeşil ekonomi, bu ekonomik canlandırma paketinin odak noktası olacaktır. Gıda güvenliğinin iyileştirilmesi, istatistiksel verilerin derlenmesi, özel eğitim ihtiyaçları ve yaşam boyu öğrenme de destek kapsamında yer alacak.

Program, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasındaki güveni artırmak amacıyla, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne ve Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne önemli seviyede finansman sağlamaya devam edecek. Ayrıca sivil topluma yönelik devam eden desteklerle, STK’lar arasında ada genelinde iş birliğini geliştirmeye yardımcı olmak ve iki toplumlu faaliyetlerin daha fazla düzenlenmesine ilham kaynağı olmak hedeflenecek. Böylelikle, yeniden birleşme sürecine katkıda bulunmak amaçlanacak. Son olarak, iki toplumlu bir burs programı, her iki toplumdan gençler arasında etkileşimin artmasına ve öğrenme deneyimlerinin paylaşılmasına olanak sağlamak için çalışacak.

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Son Güncelleme: 25.08.2020 16:42
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