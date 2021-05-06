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Avrupa Komisyonu Kıbrıs temsilciliği başkanlığına Myrto Zambarta atandı

Avrupa Komisyonu “Kıbrıs Temsilciliği”nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Myrto Zambarta dünden itibaren Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nin yeni başkanı olarak atandı. 

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:00
Avrupa Komisyonu Kıbrıs temsilciliği başkanlığına Myrto Zambarta atandı
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Myrto Zambarta, 1 Eylül’de göreve başlayacak. 
Zambarta, bu görevde, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in siyasi yetkisi altında Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’taki resmi temsilcisi olarak rol üstlenecek. 
Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Rum uyruklu olan Zambarta’nın, 15 yıldan uzun bir süre Avrupa Komisyonu’nda çalışarak, uluslararası ticaret, yatırım, insani yardım ve kiriz yönetimi konuları başta olmak üzere çeşitli Avrupa Birliği (AB) politika alanlarında derin bilgilere sahip olduğu belirtildi.

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Zambarta’nın daha önce yürütmüş olduğu görevlerinden dolayı, ayrıca yönetim fonksiyonları ile temsilcilik ve uluslararası müzakere görevlerini üstlenmekte önemli tecrübelere sahip olduğu da kaydedildi. 
Zambarta, 2017’den beridir Komisyon’un Ticaret Genel Müdürlüğü’nde Birim Başkanlığını yürütüyor. 
Zambarta, 2015-2017 yılları arasında Ticaret Genel Müdürlüğü’nde bulunan Hizmetler Birimi’nin Başkan Yardımcısı ve 2014-2015 yılları arasında İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu AB Komiseri Stylianides’in kabine üyesi idi.
 

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Son Güncelleme: 06.05.2021 11:26
Anahtar Kelimeler:
Myrto Zambarta
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