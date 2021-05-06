Avrupa Komisyonu Kıbrıs temsilciliği başkanlığına Myrto Zambarta atandı

Myrto Zambarta, 1 Eylül’de göreve başlayacak.

Zambarta, bu görevde, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in siyasi yetkisi altında Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’taki resmi temsilcisi olarak rol üstlenecek.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Rum uyruklu olan Zambarta’nın, 15 yıldan uzun bir süre Avrupa Komisyonu’nda çalışarak, uluslararası ticaret, yatırım, insani yardım ve kiriz yönetimi konuları başta olmak üzere çeşitli Avrupa Birliği (AB) politika alanlarında derin bilgilere sahip olduğu belirtildi.



Zambarta, 2017’den beridir Komisyon’un Ticaret Genel Müdürlüğü’nde Birim Başkanlığını yürütüyor.

Zambarta, 2015-2017 yılları arasında Ticaret Genel Müdürlüğü’nde bulunan Hizmetler Birimi’nin Başkan Yardımcısı ve 2014-2015 yılları arasında İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu AB Komiseri Stylianides’in kabine üyesi idi.

