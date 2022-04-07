Avrupa Komisyonu, hellim konusunda gayri resmi bir çalışma grubu oluşturdu

Hellim konusunda Avrupa Komisyonu tarafından gayri resmi çalışma grubu oluşturuldu.

Çalışma Grubu, hellim için PDO programına katılımlarıyla ilgili paydaşlar arasında bilgi alışverişinin yanı sıra deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayacak ve hellim için kontrol sisteminin işleyişini gözden geçirecek.

Grup, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarından eşit sayıda seçilecek en fazla on üyeden oluşacak.

Üyeleri, ticaret odaları temsilcileri, çiftçi örgütleri temsilcileri veya hellim fabrikası temsilcileri, meslek kuruluşları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri gibi ortak kazanımı temsil etmek üzere atanan kişiler teşkil edecek. Grup düzenli aralıklarla toplanacak.

Komisyon, gruba üye olmak için bireylerden başvuru kabulüne başlandı.

Başvurular en geç 10 Mayıs 2022 tarihine kadar aşağıda verilen adrese gönderilmelidir:

[email protected]