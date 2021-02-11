Avrupa Komisyonu desteğiyle ‘Covid-19 ile Mücadelede İşbirliği’ konulu Webinar düzenleniyor

AB Bilgi Merkezi, Avrupa Komisyonu’nun desteği ile yarın (12 Şubat Cuma) 17.00-18.00 saatleri arasında “COVID-19 ile Mücadelede İş Birliği” konulu çevrimiçi etkinlik düzenliyor.

Etkinlikte, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Bulaşıcı Hastalıklar Alt Komite Üyesi Dr. Figen Gülen İnce ile AB’nin TAIEX mekanizması çerçevesinde çalışan uzmanlarından Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi Uzmanı Elisabeth Kanitz ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Jeannette de Boer, COVID-19 önlemleri ve aşılarla ilgili soruları yanıtlayacak.