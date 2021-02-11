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Avrupa Komisyonu desteğiyle ‘Covid-19 ile Mücadelede İşbirliği’ konulu Webinar düzenleniyor

AB Bilgi Merkezi, Avrupa Komisyonu’nun desteği ile yarın (12 Şubat Cuma) 17.00-18.00 saatleri arasında “COVID-19 ile Mücadelede İş Birliği” konulu çevrimiçi etkinlik düzenliyor.  

11 Şubat 2021 Perşembe 21:00
Avrupa Komisyonu desteğiyle ‘Covid-19 ile Mücadelede İşbirliği’ konulu Webinar düzenleniyor
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AB Bilgi Merkezi, Avrupa Komisyonu’nun desteği ile yarın (12 Şubat Cuma) 17.00-18.00 saatleri arasında “COVID-19 ile Mücadelede İş Birliği” konulu çevrimiçi etkinlik düzenliyor.  

Etkinlikte, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Bulaşıcı Hastalıklar Alt Komite Üyesi Dr. Figen Gülen İnce ile AB’nin TAIEX mekanizması çerçevesinde çalışan uzmanlarından Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi Uzmanı Elisabeth Kanitz ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Jeannette de Boer, COVID-19 önlemleri ve aşılarla ilgili soruları yanıtlayacak.

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Etkinlik İngilizce ve Türkçe dillerinde olacak ve eş zamanlı çeviri yapılacak. Webinara katılmak ve eş zamanlı çeviri hizmetinden yararlanabilmek içinse http://bit.ly/2YWG6uQ  linkinden etkinlik kayıt formunu doldurmak gerekiyor.

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Son Güncelleme: 11.02.2021 22:10
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