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Avrupa İlaç Kurumu: Koronavirüs salgınının devam ettiğini düşünüyoruz

AB ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu, koronavirüs salgınının bitmediğini, kış aylarının gelmesiyle vakalarda artış olabileceğini bildirdi.

24 Kasım 2022 Perşembe 16:49
Avrupa İlaç Kurumu: Koronavirüs salgınının devam ettiğini düşünüyoruz

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Koronavirüs salgınının bitmediğini, kış aylarının gelmesiyle vakalarda artış olabileceğini bildirdi. EMA yetkilileri, Koronavirüs salgınındaki son durumla ilgili basın toplantısı düzenledi.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, son aylarda Avrupa genelinde Koronavirüs  vakalarında ciddi bir artış görmediklerini belirterek, "Ancak soğuk kış aylarıyla bu çok hızlı değişebilir. Virüs evrimini sürdürüyor. BQ11 gibi alt varyantlar artıyor ve Omicron BA5'in yerine geçiyor." dedi.

Avrupa ülkelerinde Koronavirüse karşı aşılamalarda yavaşlama olduğunu vurgulayan Cavaleri, AB genelinde en çok risk altında bulunan kişilerde takviye aşı yaptıranların oranının yüzde 29'la hayal kırıklığı yaratan bir oran olduğunu söyledi.

Cavaleri, "Gelecek haftalarda hastaneye yatış sayılarının artmaması için ileri yaşlardakilerle bağışıklık sistemi zayıf olan veya olabilecek kişilerin aşılanması önemli." diye konuştu.

EMA'nın Baş Tıbbi Yöneticisi Steffan Thirstrup da Koronavirüse sebep olan virüsün hala yaygın şekilde dolaştığını dile getirdi.

Özellikle aşılanmamış kırılgan durumdaki kişiler arasında virüsün yayılma potansiyeli bulunduğunun altını çizen Thirstrup, şöyle devam etti:

"Salgının hala devam ettiğini düşünüyoruz. Avrupa'da virüsün bir derece kontrol altına alınması aşamasına yakınız. Ancak küresel toplumun bir parçası olduğunu da unutmamalıyız. Kısıtlamaları kaldırdığınızda veya aşılamalar azaldığında salgın yeniden büyüyecektir. O nedenle şu mesajı yeniden vurguluyoruz. Özellikle kırılgan toplum grupları içindeyseniz aşılanmalısınız, aşılandıysanız takviye aşınızı olmalısınız."

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