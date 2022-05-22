Avrupa Günü Lefkoşa Kumsal Parkı'nda çeşitli aktivitelerle kutlandı

Bu yılın Avrupa Gençlik Yılı ilan edilmesi nedeniyle kutlamaların teması “Vizyonuna Ses Ver” oldu

Avrupa Birliği’nin temelini oluşturan barış ve birlik değerlerinin vurgulandığı Avrupa Günü kapsamında, Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle Lefkoşa Kumsal Parkı’nda etkinlik düzenlendi.

Bu yılın “Avrupa Gençlik Yılı” olması nedeniyle “Vizyonuna Ses Ver!” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gençlerin sesinin duyurulması da amaçlandı.

Etkinlikte konuşan Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Koordinasyon, Kaynaklar ve Yardım Programı Direktörü Judit Rozsa, Avrupa’nın göbeğinde bir savaşa tanıklık edilen bu sene, barışın, birliğin ve dayanışmanın öneminin bir kez daha arttığına dikkat çekti. Avrupa Birliği’nin temel hedefinin sosyo-ekonomik farklılıkları azaltarak toplumları her alanda yakınlaştırmak olduğuna değinen Rozsa, bu bağlamda Kıbrıs’ta da iki toplumu yakınlaştırmak suretiyle Adanın yeniden birleşmesine katkı koymanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ise yaptığı konuşmada Schuman Deklerasyonu’nun kabul edilmesiyle her yıl 9 Mayıs Avrupa Günü olarak kutlanmakta olduğuna değinerek, pandemiden dolayı 2 yıldır çevrimiçi etkinliklerle kutlanan bu anlamlı günün bu yıl fiziksel olarak ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade etti.

Amcaoğlu, ‘’Kıbrıslı Türkler olarak halkımızın yararına olacak ve AB normlarına yakınlaşmamızı sağlayacak reform çalışmalarına devam etme yönünde gerekli kararlılığı sürdüreceğiz’’ şeklinde konuştu.

-Ziyaretçiler, müzik ve aktivitelerle dolu bir gün geçirdi

Etkinlikte, “Kıbrıs Oda Orkestrası” ve “LBO Çocuk ve Gençlik Korosu” mini konserler verirken, Studio 21cc dans gösterilerisi gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca ayrıca, Melisa Karanlık, Begüm Tekakpınar, Hasan Sayılı, “Tenha” ve “Oneblood” grupları da sahne aldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül töreninde ise, “Avrupa Yeşil Düzenin Faydaları” konulu poster ve/veya kartpostal tasarım yarışmasında başarılı olan katılımcılara ödülleri verildi.

Sanat tarihçileri Esra Plümer Bardak ve Derya Ulubatlı ile sanatçı Nurtane Karagil’in jüri olarak görev aldığı yarışmada birincilik ödülünü Sim Nehir Selışık aldı. İkincilik ödülü, Halil Çangaroğlu’na verilirken, üçüncülük ödülü ise Ada Aypar’ın oldu. Yarışmada, ayrıca, Tuğse Bardak ile Cemre Nur Güveloğlu da jüri özel ödülüne layık görüldü.

Yaklaşık 5 saat süren etkinlikte çocuklar ve gençlere yönelik eğitici ve öğretici aktiviteler gerçekleştirildi, AB Üye Ülkelerine ait stantların yanı sıra AB’nin sunduğu fırsatlar hakkında bilgi sunan stantlar da yer aldı. Bu çerçevede katılımcılar, AB finansmanlı teknik destek ekipleri ve hibe projesi yürüten bazı özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinden bu projeleri yakından tanıma şansı buldu.