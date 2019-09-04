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Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi, “Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite”, bugün, saat 10.00’da toplandı.             

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi, “Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite”, bugün, saat 10.00’da toplandı.             

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:13
Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplandı

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan, Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeye devam ediyor.

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Komite toplantısına davetli olarak, KKTC Başsavcılık’tan Ayfer Şefik Tekinay, AB Koordinasyon Merkezi’nden Burcu Barın, Selçuk Yörükoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan Kemal Öztürk, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan İzzet Adiloğlu, Mustafa Soyer, Gıda Mühendisleri Odası’ndan Sıdıka Can, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan Erkut Uluçam, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan Hürrem Tulga, Veteriner Hekimler Birliği’nden Gökmen Coşan, Dürüm Uluçay, Sağlık Bakanlığı’ndan Verda Değirmencioğlu, Havva Serdengeçti, Ülfet Kayalar Bicen, Beran Küfi ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan Reşat Değirmenci, Ayşe Erk, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden Hukuk Müşaviri Müjgan Irkad  katıldı.

UBP Milletvekili Ersan Saner Başkanlığı'nda toplanan komiteye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Armağan Candan, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Jale R. Roger ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Son Güncelleme: 04.09.2019 13:44
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