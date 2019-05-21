Avrasya Construction şirketinden bir jest daha..

Selçuk Yöntem ile beraber aynı emlakçı mağduriyetini yaşayan değerli yatırımcımız Mehmet Ali Beldiran ’a da tapusunu devrettik. Mehmet Ali Beldiran’ın bizi tercih etmesi, güvenmesi ve inanmasından ötürü teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

Selçuk Yöntem ile beraber aynı emlakçı mağduriyetini yaşayan değerli yatırımcımız Mehmet Ali Beldiran ’a da tapusunu devrettik. Mehmet Ali Beldiran’ın bizi tercih etmesi, güvenmesi ve inanmasından ötürü teşekkürlerimizi bir borç biliriz.