Avrasya Construction şirketinden bir jest daha..

Selçuk Yöntem ile beraber aynı emlakçı mağduriyetini yaşayan değerli yatırımcımız Mehmet Ali Beldiran’a da tapusunu devrettik. Mehmet Ali Beldiran’ın bizi tercih etmesi, güvenmesi ve inanmasından ötürü teşekkürlerimizi bir borç biliriz.
Bu olayın sektöre vereceği zararı asgariye indirebilme adına, bizler gerekeni yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Temenni ederiz ki bu tür olaylar bir daha yaşanmasın. Mehmet Ali Beldiran bey'e Avrasya Construction firmasını tercih etmesinden ötürü bir kez daha teşekkür eder, kendisine almış olduğu yeni evinde ve hayatında mutlu olmasını temenni ederiz. @ Avrasya Construction
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