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Avda kaybolan Tekman hala aranıyor
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Avda kaybolan Tekman hala aranıyor

Yarköy-Turnalar arasında avlanmaya giden ve kendisinden haber alınamayan Gazimağusalı 46 yaşındaki Nazım Tekman'ı arama çalışmaları sürüyor.

Avda kaybolan Tekman hala aranıyor

Yarköy-Turnalar arasında avlanmaya giden ve kendisinden haber alınamayan Gazimağusalı 46 yaşındaki Nazım Tekman'ı arama çalışmaları sürüyor.

16 Aralık 2019 Pazartesi 06:57
Avda kaybolan Tekman hala aranıyor

Polis Basın Subaylığı, dün kaybolan Tekman'ı arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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Tekman, dün Yarköy- Turnalar bölgesinde avlanmaya gitmiş ancak kendisinden haber alınamamıştı. Ailesinin başvurusu üzerine aramalara başlayan polis, Tekman’a ait aracı dün akşam üzeri Yarköy- Turnalar arasında yol kenarında bulmuştu.

Tekman, Yarköy, Turnalar, Ergazi ve Kurtuluş bölgelerinde arazide İskele Polis Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Müdürlüğü personeli ile bölge halkı tarafından aranmaya devam ediyor.

Son Güncelleme: 16.12.2019 10:13
Anahtar Kelimeler:
Avda KaybolduNazım Tekman
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