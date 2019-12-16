Avda kaybolan Tekman hala aranıyor

Polis Basın Subaylığı, dün kaybolan Tekman'ı arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Tekman, dün Yarköy- Turnalar bölgesinde avlanmaya gitmiş ancak kendisinden haber alınamamıştı. Ailesinin başvurusu üzerine aramalara başlayan polis, Tekman’a ait aracı dün akşam üzeri Yarköy- Turnalar arasında yol kenarında bulmuştu.

Tekman, Yarköy, Turnalar, Ergazi ve Kurtuluş bölgelerinde arazide İskele Polis Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Müdürlüğü personeli ile bölge halkı tarafından aranmaya devam ediyor.