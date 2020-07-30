Avcıoğlu: "HP, KIBTEK'in batırılmasına göz yummayacak"

KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, Halkın Partisi’nin Kıb-Tek’in batırılmasına göz yummayacağını kaydederek, “Kuruma sınavsız geçici işçi istihdam yapılmasına, kadro ve hizmet şemasında değişikliğe gidilerek Kıb-Tek’te müşavir kadrosu yaratılmasına onay vermemiz söz konusu değil” dedi.

UBP-HP koalisyon protokolünde istihdamların ancak Başbakan’ın ve Başbakan Yardımcısı’nın bilgi ve onayıyla yapılabileceği açıkça belirtildiğini kaydeden Avcıoğlu, “HP kanadının Kıb-Tek’e sınavsız, münhalsiz istihdam yapılmasına onayı yoktur, HP temsilcisi olarak dün Yönetim Kurulu’na getirilen 88 kişilik sınavsız istihdam önergesine ret oyu verdik” açıklamasında bulundu.

Mevcut hükümetin koalisyon hükümeti olduğunu anımsatan Yusuf Avcıoğlu, “En kısa sürede de bu yanlıştan dönülmesini umarım. Bu yanlışı engellemek için gereken tüm yasal yollara başvurmaktan çekinmeyecek, mücadelemizi sürdüreceğiz. Halkın Partisi olarak biz bu kurumun batırılmasına göz yumamayız, bizim için aslolan bireylerin değil kamunun menfaatidir” dedi.

Avcıoğlu, Kıb-Tek ile ilgili yazılı açıklama yaparak, basında da yer alan 88 kişilik sınavsız istihdam önerisinin dünkü Yönetim Kurulu’na önerge olarak getirildiğini belirtti, önergeye ret oyu verdiklerini kaydetti.

“TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE AYKIRI”

Geçici işçi istihdamının KIB-TEK Yönetim Kurulu ile EL-SEN arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine aykırı olduğunu ifade eden Yusuf Avcıoğlu, toplu iş sözleşmesinde 1 Ocak 2019’dan itibaren istihdamların, “basına ilan da verilerek Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla yapılacak sınav ve mülakatla yoluyla olacağının” belirtildiğini söyledi.

“YETKİ DE ALINMADI”

İstihdamlara dair geçmiş hükümetler döneminde Başbakanlık tarafından genelde yayımlandığını, genelgenin hala yürürlükte olduğunu belirten Avcıoğlu, “Yapılacak istihdamlarda, bütçe onayına ilaveten Maliye Bakanlığı, Başbakanlık ve ilgili Bakanlıktan yetki alınması gerekmektedir, bu yetki de alınmış değildir” dedi.

Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Kurallar Yasası ve bu yasanın atıfta bulunduğu Kamu Görevlileri Yasası’nda acil ve zaruri hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla, tamamen geçici olarak veya proje amacına göre istihdam yapılabileceğinin belirtildiğini anımsatan Yusuf Avcıoğlu, “Yasada belirtildiği gibi her hangi bir zaruri yatırım projesi de gündemde değil” açıklamasında bulundu.

“ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNE DE AYKIRI”



KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, açıklamasında şunları da kaydetti:

“Basın yoluyla tüm potansiyel adaylara duyuru yapılmayıp, başvuru ve itirazlar için yeterli süre tanınmadan, seçim yasakları öncesinde kalan 5 iş günü içerisinde münhalsiz Geçici İşçi İstihdamı yapılması Anayasanın Eşitlik ilkesine de aykırıdır. Tüm bu gerekçeleri göz önünde bulundurarak, KIBTEK Yönetim Kurulu’nda Halkın Partisi’nin temsilcisi Yönetim Kurulu Üyeleri olarak bizler bu önergeye ret oyu kullanmış olmamıza rağmen önerge oy çokluğu ile onaylanmıştır.”

“MÜŞAVİR KADROSU YARATILMASI HP’NİN TEMEL İLKELERİYLE ÇELİŞİYOR”

Basında yer alan diğer bir konunun, KIB-TEK’in Kadro ve Hizmet Şemasında değişiklik yapılarak, yeni bir barem 19 müşavir kadrosu açılması olduğunu belirten Avcıoğlu, şunları ekledi:

“Bu konu henüz Yönetim Kuruluna önerge olarak sunulmamıştır. Kurumun özellikle Teknik Personel (Mühendis/Teknisyen vb.) istihdamı ihtiyacı olduğu doğru olmakla birlikte, bunun yolu Sınavsız Geçici İşçi İstihdamı adı altında değil, aksine Toplu İş Sözleşmesi’nde de açıkça belirtildiği üzere ‘Basına ilan verilerek, Yazılı Sınav ve Sözlü Mülakat yöntemi’ ile yapılmasıdır. Gerek Sınavsız Geçici İşçi İstihdamı gerekse Müşavir Kadrosu yaratılması konuları Partimizin Temel İlkeleri ile birebir çelişmektedir ve bunlara onay vermemiz söz konusu değildir.”

“ONAYIMIZ YOK”

UBP-HP koalisyon protokolünde istihdamların ancak Başbakan’ın ve Başbakan Yardımcısı’nın bilgi ve onayıyla yapılabileceği açıkça belirtildiğini kaydeden Avcıoğlu, şöyle devam etti:

“HP kanadının bu konuda sınavsız münhalsiz istihdam yapılmasına onayı bulunmamaktadır ve bizler HP temsilcisi olarak bu önergeye açıkça ret oyu verdik. Mevcut hükümetin bir koalisyon Hükümeti olduğunu hatırlatır, en kısa sürede de bu yanlıştan dönülmesini umarım. Bu yanlışı engellemek için gereken tüm yasal yollara başvurmaktan çekinmeyecek, mücadelemizi sürdüreceğiz. Halkın Partisi olarak biz bu kurumun batırılmasına göz yumamayız, bizim için aslolan bireylerin değil kamunun menfaatidir.”