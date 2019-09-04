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Avcılık Federasyonu: "amacımız Avcıların Emniyetli Bir Şekilde Daha Geniş Bir Alanda Avlanmasıdır"

AVCILIK FEDERASYONU BAŞKANI KESER, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Avcılık Federasyonu: "amacımız Avcıların Emniyetli Bir Şekilde Daha Geniş Bir Alanda Avlanmasıdır"

AVCILIK FEDERASYONU BAŞKANI KESER, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:37
Avcılık Federasyonu:

AVCILIK FEDERASYONU BAŞKANI KESER, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Lefkoşa, 4 Eylül 19 : Avcılık Federasyonu, yeni avlanma bölgelerinin açılması taleplerindeki amaçlarının; daha çok av vurmak değil, avcıların bölgelerinde daha emniyetli, doğaya zarar vermeden daha geniş alana yayılarak avlanmasını sağlamak olduğunu kaydetti. 
Avcılık Federasyonu, eylemlerinin askıda olduğunu da belirterek, taleplerini yetkililere ilettiklerini bildirdi. 
Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, bugün federasyon yetkilileri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 
Keser, Başbakanlık önünde gerçekleştirilen eylem ve sonrasında Başbakanlıkta yapılan toplantı ile ilgili "doğruları" kamuoyu ile paylaşmak amacıyla bu basın toplantısını düzenlediklerini ifade etti. 
KESER: “DÜNKÜ BASIN TOPLANTISINDA YANLIŞ VE EKSİK BİLGİLER VERİLDİ”

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Hükümetin dün gece gerçekleştirdiği basın toplantısında Başbakan ve İçişleri Bakanının kamuoyuna yanlış veya eksik bilgiler verildiğini savunan Keser, eylem günü yeni bölgelerin açılması için anlaştıklarını, tüzük ve harita değişikliği için hükümet ile birlikte çalıştıklarını ve bu değişiklikleri yaptıklarını, kamuoyuna da bu anlaşmayı açıkladıklarını ancak son anda "yetişmediği" gerekçesi ile bu bölgelerin ava açılmadığını kaydetti. 
Süreci ve o gün gerçekleştirilen görüşmeleri detaylı bir şekilde anlatan Keser, Başbakana sorunlarını ve taleplerini ilettiklerini, narenciye bahçelerinin yoğun olmadığı 3 bölgede avın bölge avcıları için açılmasını istediklerini kaydetti ve onay aldıklarını söyledi. 
“TALEPLERİMİZİ İLETTİK…EYLEMİMİZ ASKIDA”
Ancak bazı tepkilerden dolayı bu konuda son noktanın konamadığını ifade eden Keser, taleplerini Başbakanlığa ilettiklerini kaydetti ve eylemlerinin askıda olduğunu belirtti. 
Federasyon olarak "daha çok av vuralım" derdinde değil, avcıların daha emniyetli bir şekilde doğaya zarar vermeden daha geniş alana yayılarak, bölge insanının da yerinde avlanmasını sağlamak amacında olduklarını ifade eden Keser, avın ilk günü yaşanan yaralanma olayının da dar bir alanda yaşanan yığılmadan dolayı yaşandığını savundu. 
(EMR/ÖK) 

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