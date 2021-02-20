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Avcılık Federasyonu’ndan Eleştiri

Avcılık Federasyonu, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği’ni eleştirdi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 10:15
Avcılık Federasyonu’ndan Eleştiri
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Avcılık Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, federasyonun, 89 birlik ve 22 bin kayıtlı üyesi ile ülkenin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu belirtti.  

Federasyonun, ülkedeki avcılık ve yaban hayatının sürdürülebilirlik esasları çerçevesinde düzenlenmesi, bilimsel kural ve uygulamalar vasıtasıyla iyileştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi için çalıştığı vurgulanan açıklamada, avcılığın bir hobi olduğu ve avcıların doğasına her zaman sahip çıktığı vurgulandı.

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Avcılık camiasına yönelik suçlamaların eleştirildiği açıklamada, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Dr. Damla Beton’un, avcılar ile ilgili yaptığı açıklama da değerlendirildi.

Bu ve buna benzer haberler ile gündem yaratılıp, avcılık camiası üzerinde “nefret uyandırmak” için  beyanatlar verilmesine asla müsamaha gösterilmeyeceği belirtilen açıklamada, “Bir gün gerçek avcıların doğa aşığı ve doğadan herkesin faydalanabileceğinin bilincinde insanlar olduğunu anlayabilmenizi temenni ediyoruz” denildi.  

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Son Güncelleme: 20.02.2021 11:34
Anahtar Kelimeler:
Kuşları Ve Doğayı Koruma DerneğiAvcılık Federasyonu
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