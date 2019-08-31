banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
285.460
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0883
EURO
6.4044
Emanete ihanet etti
EMANETE İHANET ETTİ
Akacan mahkemeye çıkarıldı
Son Dakika
AKACAN MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Cep telefonu hırsızlığı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
banner306

Avcılık Federasyonu ava açılmayan bölgelerde av yapacak

Avcılık Federasyonu, hükümetin kendilerine ava “açılacak” sözü verdiğini savunduğu ancak açmadığı bölgeleri “açık bölge” olarak kabul edip o bölgelerde av yapacağını duyurdu. 

Avcılık Federasyonu ava açılmayan bölgelerde av yapacak

Avcılık Federasyonu, hükümetin kendilerine ava “açılacak” sözü verdiğini savunduğu ancak açmadığı bölgeleri “açık bölge” olarak kabul edip o bölgelerde av yapacağını duyurdu. 

31 Ağustos 2019 Cumartesi 07:53
Avcılık Federasyonu ava açılmayan bölgelerde av yapacak

Avcılık Federasyonu, hükümetin kendilerine ava “açılacak” sözü verdiğini savunduğu ancak açmadığı bölgeleri “açık bölge” olarak kabul edip o bölgelerde av yapacağını duyurdu. 
Avcılık Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, 27 Ağustos Salı günü Başbakanlık önünde yapılan eylem ve sonrasında yapılan görüşmeler ile ilgili detaylı bilgiler verildi. 
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yapılan toplantıda İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun da bulunduğu belirtilen açıklamada, avcıların hükümetten talebinin; narenciye bahçelerinin yoğun olduğu 53 ve 50 numaralı bölgelerin kapanması, geçen yıl açık olan 52 nolu bölge, ayrıca buna ek olarak yeni ve eski Güzelyurt-Lefke anayolunun arası kapalı olacak şekilde 54-55 nolu bölgelerin açılması olduğu belirtildi. 
Bu konuda anlaşıldığı savunulan ancak verilen sözün “harita ve tüzük yetiştirilemedi” gerekçesiyle yerine getirilmediği iddia edilen açıklamada, bunun “avcılarla dalga geçmek” manasına geldiği savunuldu ve şunlar kaydedildi:

banner317
“Değerli Avcılar yürütme kurulumuz konuyu enine boyuna tartışmış olup, bizimle dalga geçen ve bize sözünü tutmayanlar karşısında sessiz kalmama ve söz verilen bölgeleri yürütme olarak açık bölge kabul edip, o bölgelerde av yapacağımızı bildiririz.
Ayrıca yapmış olduğumuz mütevazı eylemde tam anlamıyla siyasilere mesaj veremediğimizi varsayarak, ilerleyen günlerde hatıralarında kalacak farklı boyutta bir eylem tarihi belirleyeceğimizi bildiririz.”
 
 

Son Güncelleme: 31.08.2019 11:12
Anahtar Kelimeler:
Kktc Avcılık FederasyonuAva Kapalı Bölgede Av
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulut Akacan böyle görüntülendi - Video
Bulut Akacan böyle görüntülendi - Video
Akacan 2 gün daha tutuklu kalacak!
Akacan 2 gün daha tutuklu kalacak!
Amcaoğlu: “el-sen Yasa Dışılık Yapmak Yerine Bize Teşekkür Etmelidir”
Amcaoğlu: “el-sen Yasa Dışılık Yapmak Yerine Bize Teşekkür Etmelidir”
Akacan mahkemeye çıkarıldı
Akacan mahkemeye çıkarıldı
Sıcak hava sürecek
Sıcak hava sürecek
Tarihte ilk kez Mersin-Girne arası kano ile kat edildi
Tarihte ilk kez Mersin-Girne arası kano ile kat edildi
Lefkoşa Kupası Küçük Kaymaklı’nın...
Lefkoşa Kupası Küçük Kaymaklı’nın...
HTKS Başkanı Kapısız YDP’yi eleştirdi
HTKS Başkanı Kapısız YDP’yi eleştirdi
Hava durumu
Hava durumu
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği resepsiyon verdi...
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği resepsiyon verdi...

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim