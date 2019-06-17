Avcılara eğitim verilecek

Avcı Eğitim Komisyonu, yeni avcı olacak kişilere 27-28 Temmuz’da eğitim verecek.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, eğitimi tamamlayanlara yönelik sınavda başarı gösterenlerden 21 yaşını doldurmuş kişilere “Av Ruhsatı Çıkarabilir Belgesi”; 18-21 yaş arasındaki kişilere ise “Öğrenci Av Belgesi” verilecek.
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