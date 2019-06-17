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Avcılara eğitim verilecek

Avcılara eğitim verilecek

17 Haziran 2019 Pazartesi 06:52
Avcılara eğitim verilecek

Avcı Eğitim Komisyonu, yeni avcı olacak kişilere 27-28 Temmuz’da eğitim verecek.

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, eğitimi tamamlayanlara yönelik sınavda başarı gösterenlerden 21 yaşını doldurmuş kişilere “Av Ruhsatı Çıkarabilir Belgesi”; 18-21 yaş arasındaki kişilere ise “Öğrenci Av Belgesi” verilecek.

Son Güncelleme: 17.06.2019 09:57
Anahtar Kelimeler:
Kktc Av
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