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Avcılara bugün ve yarın av serbest

İnce Av günü olarak belirlenen bugün ve yarın avlanmak serbest...

24 Şubat 2021 Çarşamba 10:35
Avcılara bugün ve yarın av serbest
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Bakanlar Kurulu’nun onayladığı "Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü"nün Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte bugün ve yarın avlanmanın serbest olduğu bildirildi.

Toplam 15 gün olarak belirlenen Birinci İnce Av günlerinin bir kısmı sokağa çıkma yasağı dönemine denk geldiği için kullanılamadı.

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Öte yandan Avcılık Federasyonu, bugün ve Pazar olarak verilen ince av günlerinde Pazar gününün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı için perşembeye (25 Şubat) kaydırıldığını bildirdi.

Federasyon yetkilileri dün İçişleri Bakanlığı’nda yapılan toplantı sonrası avcılara Koronavirüs salgını nedeniyle bulaş riskine karşı her araçta 2 avcı bulunmak kaydıyla ava gidilmesi ve araç içinde maske takılması uyarısında bulundu.

Avcıların av rushatlarını yanlarında bulundurmasını isteyen federasyon, ilçeler arası geçiş yaparak av bölgelerine gidecek avcıların özel izin almalarına gerek olmadığını; polis kontrolündeki geçiş noktalarında 2020-2021 yılına ait geçerli av ruhsatlarını ibraz etmek koşulu ile geçiş yapabileceğini bildirdi.

Avcılık Federasyonu, avcıların avlanma ve pandemi kurallarına uymasını da istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ince Av
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