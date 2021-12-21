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Avcı: "Yol güvenliği hızla geriliyor"

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, yol güvenliğinin hızla gerilediğini savundu.

21 Aralık 2021 Salı 13:00
Avcı: "Yol güvenliği hızla geriliyor"

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı,  yaptığı yazılı açıklamada, gerek yasalardaki eksiklikler, gerekse de kurallara uyulmaması sonucu yol güvenliğinin seviyesinin aşağılara doğru “hızla” gerilemekte olduğunu ifade etti.

Mehmet Zeki Avcı, 33 kişinin trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği 2021’de emniyet kemerinin takılı olmadığı ölümlü kaza oranının yüzde 70 olduğuna vurgu yaptı.

Yarış yapar gibi araba kullanma olaylarının her geçen gün artmakta olduğunu savunan Avcı, son zamanlarda tespit edilen 200-300 promil alkol etkisindeki sürücü sayısının artmakta olduğunu da kaydetti.

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Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımının denetlenemediğinin de altını çizen Avcı, “Uyuşturucu madde kullanıp, araç sürenler de devletin bunu kontrol etmediğini ve etmek için gerekli yasayı geçirmediklerini çok iyi bilerek kafa bulutluyken cesurca araç kullanabileceklerini biliyorlar” dedi.

Avcı, uyuşturucu kullananları yolda tespit edebilmeyi düzenleyen Yol Güvenliği Yasası’nın 16 aydan beriden Meclis’te beklediğini kaydetti.

Lefkoşa – Girne yolunun St. Hilarion kavşağından itibaren gidiş ve geliş yönünde yol güvenliği için tehlike oluşturduklarından ötürü yüklü ağır vasıtaların kullanılmasının altı ay önce yasaklandığını anımsatan Avcı, “Yüklü  kamyonlar, Girne limanından çıkan ve  giden yüklü tırlar, arkası adeta tren vagonları ilave edilmiş gibi tırlar, beton mikserleri, tehlikeli madde olan tüp gaz taşıyan dolu kamyonlar, bu yolu hiçbir engele rastlamadan rahatça kullanmaktadırlar” dedi.

Avcı, çok yüksek miktarda alkol alan sürücülere sadece bir asgari ücret ve 3 ay ehliyete el koyma cezasının da yeteri derecede caydırıcı olmadığını da ifade etti.

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Son Güncelleme: 21.12.2021 14:07
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