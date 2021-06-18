Avcı: “Üniversitelerde personelin aşılanma çalışmaları başlatıldı”

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı yaptığı yazılı açıklamada, YÖDAK’ın Eylül 2021’de yüz yüze eğitim hedefine ulaşmak için sürdürdüğü çalışmalarında KKTC Hükümeti’nin hassasiyet ve katkıları ile önemli bir aşamaya gelindiği kaydedildi.





“Defalarca vurguladığımız akademik kalite ve üniversitelerimizin çevreleriyle birlikte sürdürülebilir bir işleyişe ulaşması için yüz yüze eğitimin önemi çerçevesinde alınan bu inisiyatifin kazanım ve önemini yılsonunda hep birlikte göreceğiz.

Katılımcı ve etkin bir yönetişim anlayışı ile yükseköğretimin sorun ve sıkıntılarına paydaşlarımızla birlikte çözüm bulmaktan duyduğumuz mutluluğu dile getirmek isteriz.”



