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Avcı: "Girne- Lefkoşa- Girne istikametinin ağır vasıtaların kullanımına açıldığı doğru değil"

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu üyesi Mehmet Zeki Avcı, Girne- Lefkoşa- Girne istikametinin ağır vasıtaların kullanımına açıldığı yönündeki söylemlerin doğru olmadığını belirtti. 

25 Mart 2021 Perşembe 11:00
Avcı: "Girne- Lefkoşa- Girne istikametinin ağır vasıtaların kullanımına açıldığı doğru değil"
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Avcı, ağır vasıtaların Girne’den Lefkoşa yönünde Girne girişi (alt-üst geçit) ile St. Hilarion mevki arasında seyretmeleri izin verildiğini kaydetti. 
Yazılı açıklama yapan Avcı, son günlerde Ciklos’a giden yollar konusunda karmaşa yaşandığını ifade etti. 
Avcı, basında Girne- Lefkoşa- Girne istikametinde seyir edilmesinin ağır tip araçların kullanımına açılmış olduğu bilgisinin yer almasının, “yanlış yorumları da beraber getirdiğini” söyledi. 
Avcı, Karayolları Dairesi Müdürü’nün yasal yetkisini kullanarak, 11 Mart tarihinde Resmi Gazetede yayımladığı bildiri ile sadece Girne’den Lefkoşa yönünde Girne girişi (alt-üst geçit) ile St. Hilarion mevki arasında ( Girne- Lefkoşa istikametinde) 5 bin kg ve üzerindeki ağırlıkların seyretmelerine izin verdiğini ifade etti. 
“Bu nedenle, basında yer alan Girne- Lefkoşa- Girne istikametinde ağır vasıtalara yolun açıldığı yanlış bilgisi, yanlış yönlendirmelere vesile olmuştur” diyen Avcı,  Lefkoşa- Girne gidiş yolunda St. Hilarion kavşağından itibaren yüklü kamyonların Girne’ye gidişlerinin 1990’lı yıllarından beri yasak olduğuna işaret etti. 

“KARAR ÖLÜMLÜ KAZALAR NETİCESİNDE ALINDI, DEVAM EDİYOR”
Ciklos’tan Girne’ye doğru olan yokuş aşağı yolda kamyonların hızlarını kontrol edememelerinin ölümlü kazaların da yaşanmasına sebep olduğunu anımsatan Avcı, bu kararın alındığını ve halen uygulamada olduğunu söyledi. 
St. Hilarion kavşağından Girne’ye doğru ağır vasıtaların gitmesine yolun açılması için paydaşlar tarafından dönem dönem yapılan müracaatların, trafikte yasal olarak üst düzey yetkili olan Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu tarafından her defasında ret edildiğini söyleyen Avcı, “Bu karar halen yürürlüktedir. Yürürlükte olması gerektiği görüşündeyiz.” dedi.

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Avcı, şunları kaydetti: 
“Girne’den yani alt-üst geçit ile St. Hilarion mevki arasında (Girne- Lefkoşa istikametinde) 5 bin kg ve üstü ağırlıkta olan kamyonlara yıllarca yol açık olup   kullanılmaktaydı. 2018 yılındaki yağmurlardan dolayı Ciklos kavşağının bakıma alınması, Girne – Lefkoşa yönünde trafiğin tek şeritten verilmesi, bu bölgede kuyruklar oluşması nedeniyle, trafiğin daha da yavaşlamasını önlemek amacı ile tamirat döneminde, 1 Mart 2018’de Girne’den Ciklos’a giden yol 5 bin kg üstü kamyonlara kapatılmıştı.
Ciklos kavşağının yeniden yapılandırılması, trafik ve su akışına daha güvenli hale getirilmesi ile 1 Mart 2018’de konan yasaklama 11 Mart 2021 tarihinde yasağı koyan Karayolları Dairesi tarafından kaldırılmıştır.”
Bu düzenleme yapılmasaydı, Girne’den dağın güneyine gidecek tüm ağır vasıtaların daha az güvende olan dağ yolunu kullanacaklarını kaydeden Avcı, “Dağ yolunun yeniden yapılanmasının olduğu döneme girildiği gerçeği de göz önünde tutulmalıdır. Yapılan olay budur. Burada doğru bir yaklaşım yapıldığı görüşündeyiz.” ifadelerini kullandı. 
Avcı, yine de konunun Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun gündemine getirilerek nihai kararın alınmasının doğru olacağını belirtti. 
Avcı, “Ağır tip araçların hız kontrolü diğer araçlarda olduğu gibi, sabit hız tespit kameraları ve polis denetimi ile olur. Bir ek güvenlik olarak da tüm kamyonların sadece sol şeridi kullanmaları, sağ şeride geçmemeleri kuralı getirilmesi de hız limiti kontrolünde etkili olacağı düşüncesindeyiz.” dedi.
 

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Son Güncelleme: 25.03.2021 12:18
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