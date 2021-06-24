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24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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Avcı eğitimi 10 Temmuz’da

Merkezi Av Komisyonu 10 Temmuz’da avcı eğitimi verileceğini duyurdu.

24 Haziran 2021 Perşembe 12:00
Avcı eğitimi 10 Temmuz’da
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Komisyondan yapılan duyuruya göre, 10 Temmuz’da verilecek eğitimin ardından 11 Temmuz’da sınav yapılacak. Sınav için başvurular 7 Temmuz’a kadar kabul edilecek.

Sınavda başarılı olanlara 21 yaşını doldurmuşsa av ruhsatı çıkarabileceğine dair belge, 21 yaş altı ise öğrenci avcı belgesi verilecek.

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Başvurular kaymakamlıklar ve Avcı Eğitim Komisyonu’na yapılabilir. Başvuru için kimlik kartı fotokopisi, devlet hastanesinden av ruhsatı almaya engeli bulunmadığına dair rapor, iki adet vesikalık fotoğraf ve Polis’ten alınacak sabıka kayıt belgesi isteneceği kaydedildi.

Eğitim ve sınavlar Yakın Doğu Üniversitesi’nde yapılacak.

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Son Güncelleme: 24.06.2021 12:14
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