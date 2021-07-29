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Avcı: “17 ayda Kovid 40 can, trafik de 40 can aldı“

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, Mart 2020 tarihinden bugüne kadar ülkede Kovid-19 nedeniyle 40 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, aynı süre içinde trafikte de 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Avcı, salgına gösterilen özenin trafikte gösterilmediği eleştirisinde bulundu.

29 Temmuz 2021 Perşembe 15:45
Avcı: “17 ayda Kovid 40 can, trafik de 40 can aldı“

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 2020 yılının mart ayından beridir devam eden Kovid-19 salgınını önlemleri kapsamında birçok önlem  alındığına işaret ederek, “Tüm ülkenin makamları ve yaşayanları salgının önlenmesi için üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapabilmek için özveri ile seferber olmuşlardır. Tüm alınan bu başarılı çalışmalar sonucu Kovid-19, pandemi sürecinde bugüne kadar 40 can almıştır. Tüm önlemleri çok hızlı ve başarılı olarak alan aynı devlette 17 ayda Kovid-19 nedeni ile 40 can kaybedilirken trafikte de aynı süre içinde de 40 can kaybedilmiştir. Trafikte giden canların genç olması da dikkat çekmektedir” ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınında gösterilen özen ve alınan önlemlerin trafikte alınmadığını kaydeden Avcı, Kovid - 19 döneminde Bakanlar Kurulu Yol Güvenliği ile ilgili herhangi bir karar veya emirname yayımlamadığını, Meclis’te son yıllarda can güvenliğini artıracak herhangi bir yasa geçmediğini söyledi.

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“KOVİD-19 İÇİN HARCANAN ENERJİ, PARA VE DÜZENLEMELER, YOL GÜVENLİĞİ İÇİN HARCANMADI”

Trafikle ilgili geçirilen yasaların ise yol güvenliğini olumsuz etkileyecek düzenlemeler olduğunu savunan Avcı, “Trafik kazasında ölenlerin ailelerine sigorta şirketleri tarafından verilmesi gereken para miktarı düşürülmüş, Yol Güvenliği için harcanması gereken trafik ceza paralarının Maliye bütçesine yönlendirilmesi yapılarak yol güvenliğine olumsuz etkileri kendini göstermiştir. En acısı ise, Ağustos 2020 de Meclise gönderilen Yol Güvenliği Yasa Tasarısı Meclis’te 12 ay sürede gündeme dahi getirilmeden Meclis tatile girmiştir” dedi.

Avcı, 2017 yılında yürürlüğe girmesi için Bakanlar Kurulu kararı olan dört tüzüğün (Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü; Sürüş Eğitim izni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü; Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü; Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyetleri Müfettişleri ile İlgili Usul ve Kurallar Tüzüğü) hala yürülüğe girmemesini de eleştirerek, bunlar yürürlüğe girmeden yol güvenliğinin güven veremeyeceğini vurguladı.

“Kovid-19 için harcanan enerji, para ve düzenlemelerin Yol Güvenliği için yıllardır harcanmadığı bir gerçektir” diyen Avcı, yol güvenliği artmazsa yollarda can kayıplarının devam edeceği uyarısında bulundu ve yetkililerin yol güvenliğine gerekli önemi vermemesini anlamanın mümkün olmadığını kaydetti.

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Son Güncelleme: 29.07.2021 15:59
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