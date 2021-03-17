banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kurumlar siyasilerin çiftliğidir!
Kurumlar siyasilerin çiftliğidir!
Antikor testi furyası
Antikor testi furyası
Özel sektöre sendika ayıbı
Özel sektöre sendika ayıbı
Vefa borcu ödemek ne demektir?
Vefa borcu ödemek ne demektir?
banner376

Avcı: “112 ambulans ağımız gururumuzdur”

112 Ambulans Ağı Koordinatörü Mehmet Zeki Avcı,  özel eğitilmiş personeli ile  24 saat hazır bekleyen, 2 dakika içinde hareket eden, yaşam savaşı veren insanlara 7 dakika içinde ulaşmayı hedefleyen 112 Ambulans sisteminin KKTC’nin gurur kaynağı olmaya devam ettiğini kaydetti.

17 Mart 2021 Çarşamba 15:45
Avcı: “112 ambulans ağımız gururumuzdur”
banner337
banner395

 112 Ambulans Ağı Koordinatörü, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı, Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, 112 Ambulans ağının önemine işaret etti. 
Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Avcı konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Hayat kurtaran 112 ambulans ağımız gururumuzdur” dedi. 
Avcı 112 Ambulans ağının  teşkilat yasasının yürürlüğe girmesi, kendi kadrolarını oluşturması, sevk ve idaresinin hastanelerden bağımsız olarak tek merkezden yönetilmesi ile daha da güçlü ve etkili olabileceğini dile getirdi.
Acil durumlarda canların kurtulması için, ilk altın dakikaların iyi değerlendirilmesi, doğru zamanda doğru müdahale yapılması gerektiğini kaydeden Avcı, “112 Ambulans Ağı, dakikalarla yarışan, acil durumda 10-15 dakika içerisinde hastaya, yaralıya hayat kurtarıcı eyleme geçen bir kuruluştur.  Hepimizin bu sisteme ihtiyacı vardır” dedi.

SİSTEM YAŞAM SAVAŞI VEREN İNSANLARA YEDİ DAKİKA İÇİNDE ULAŞMAYI HEDEFLİYOR”
Avcı açıklamasında 30 ambulansın özel eğitilmiş personeli ile birlikte 24 saat hazır bekleyen, 2 dakika içinde hareket eden, yaşam savaşı veren insanlara yedi dakika içinde ulaşmayı hedefleyen 112 Ambulans sisteminin KKTC’nin gurur kaynağı olmaya devam ettiğini kaydetti. 
“112 Ambulans ağının 2004 yılındaki kuruluşuna kadar olan yıllarda acil kurtarılma bekleyen insanlarımızın hastalık veya kaza nedeni ile mi yoksa geç ve eksik gelen sağlık hizmetinden dolayı mı ölümün geldiği hep soru olarak kalmıştı” diyen Avcı, 2004 yıllarına kadar çok eski, içi kurtarma cihazları ile donanmamış ambulanslarla özel eğitimli olmayan personelle hizmet verildiğini söyledi. 
“112 telefonları 1994 yılında kurulduğu halde kullanılmamakta, hizmet vermemekteydi” diyen Avcı şöyle devam etti:

banner341
“Acil vakalar özel araçlarla arka koltuğa yatırılarak hastaneye yetiştirilmeye çalışılırdı. Sağlık sistemimizde 10 merkezde adı ambulans olan 12 araç hizmet vermekteydi. 2004 yılında Sağlık Bakanlığı 112 Ambulans Ağı kurulma çalışmalarını başlatarak reform gibi bir çalışma başlattı. 
Eski ve yolda olmaması gereken ambulanslar devreden çıkarılarak 14 adet tam donanımlı ambulans alındı. 112 Komuta Kontrol Merkezi kuruldu. Tüm ambulanslar ve merkezler telsiz sistemi ile donatıldı. 112 numaralı telefonlar arandığında tüm cevaplamalar bu merkezden yapılarak ada çapındaki 112 merkezlerindeki ambulanslara telsizle tek merkezden sevk ve idare ile hareket emri verilerek tüm ambulansların hızlı ve etkili hareket edebilmeleri sağlandı. Ambulans doktorları, hemşireleri ve şoförleri özel olarak eğitildi”
Geçen yıllarda 112 sisteminin geliştirildiğini, daha iyiye götürüldüğünü, güncelleştirildiğini kaydeden Avcı, sistemin daha çok can kurtararak çalışmalarına özveri ile devam ettiğini ifade etti.
Ambulanslarda görev alacak hemşire, acil tıp teknikeri ve şoförlere özel kurslar verildiğini belirten Avcı, şoförlerden sürüşe uygunluk için sağlık raporları alındığını belirtti.
Acil tıp teknikerlerinin olay yerinde acil müdahaleyi başlatıp hastayı stabilize ederek acil servise teslim eden, ambulans içi eğitim alan sağlık personeli olduğuna işaret eden Avcı “Halen 112 ağında 24 paramedik hizmet vermektedir. İlerleyen yıllarda tüm ambulans içi personelin paramedik olması hedeflenmektedir” dedi. 
Avcı 112 Komuta Kontrol Merkezinin 16 ambulans istasyonunda ekibi ile 24 saat, 2 dakika içinde hareket edecek durumda hazır bekleyen 30 ambulans ile hizmet verdiğini kaydetti ve 2018 yılında 20 bin 765 vakaya, 2019 yılında 23 bin 498 vakaya, 2020 yılında 23 bin 520 vakaya anında hizmet vererek birçok can kurtardığını belirtti.
“112 Ambulans Ağı sistemine ve hizmet verenlere destek, saygı devam etmelidir” diyen Avcı, ambulans ağı sisteminde hayat kurtarma oranının disiplin, bilgi, tecrübe, diğer sağlık dalları ve kurumlarla iyi bir koordinasyon ile artacağını vurguladı.
 

banner360
Son Güncelleme: 17.03.2021 16:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haftalık hava raporu
Haftalık hava raporu
Gazimağusa Belediyesi Şht. İbrahim Hasan Caddesi ve Ulus sokağın asfalt dökümünü tamamladı
Gazimağusa Belediyesi Şht. İbrahim Hasan Caddesi ve Ulus sokağın asfalt dökümünü tamamladı
Prof. Dr. Ünyayar: “Proxalutamide, covid-19 ölüm riskini azaltan ilaç olarak umut veriyor”
Prof. Dr. Ünyayar: “Proxalutamide, covid-19 ölüm riskini azaltan ilaç olarak umut veriyor”
CTP DISI’yi ziyaret etti
CTP DISI’yi ziyaret etti
Arıklı, Büyükdede ile görüştü
Arıklı, Büyükdede ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu'nun Çanakkale Zaferi mesajı
Bakan Çavuşoğlu'nun Çanakkale Zaferi mesajı
Bakan Amcaoğlu öğrencilerle çevrimiçi buluştu
Bakan Amcaoğlu öğrencilerle çevrimiçi buluştu
Bakan Evren'in Çanakkale Zaferi mesajı
Bakan Evren'in Çanakkale Zaferi mesajı
Amcaoğlu Levent Koleji fen sergisine katkı koyan öğrencileri tebrik etti
Amcaoğlu Levent Koleji fen sergisine katkı koyan öğrencileri tebrik etti
Evren: “Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanındayız”
Evren: “Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanındayız”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim