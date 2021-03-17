Avcı: “112 ambulans ağımız gururumuzdur”

112 Ambulans Ağı Koordinatörü, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı, Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, 112 Ambulans ağının önemine işaret etti.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Avcı konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Hayat kurtaran 112 ambulans ağımız gururumuzdur” dedi.

Avcı 112 Ambulans ağının teşkilat yasasının yürürlüğe girmesi, kendi kadrolarını oluşturması, sevk ve idaresinin hastanelerden bağımsız olarak tek merkezden yönetilmesi ile daha da güçlü ve etkili olabileceğini dile getirdi.

Acil durumlarda canların kurtulması için, ilk altın dakikaların iyi değerlendirilmesi, doğru zamanda doğru müdahale yapılması gerektiğini kaydeden Avcı, “112 Ambulans Ağı, dakikalarla yarışan, acil durumda 10-15 dakika içerisinde hastaya, yaralıya hayat kurtarıcı eyleme geçen bir kuruluştur. Hepimizin bu sisteme ihtiyacı vardır” dedi.

SİSTEM YAŞAM SAVAŞI VEREN İNSANLARA YEDİ DAKİKA İÇİNDE ULAŞMAYI HEDEFLİYOR”

Avcı açıklamasında 30 ambulansın özel eğitilmiş personeli ile birlikte 24 saat hazır bekleyen, 2 dakika içinde hareket eden, yaşam savaşı veren insanlara yedi dakika içinde ulaşmayı hedefleyen 112 Ambulans sisteminin KKTC’nin gurur kaynağı olmaya devam ettiğini kaydetti.

“112 Ambulans ağının 2004 yılındaki kuruluşuna kadar olan yıllarda acil kurtarılma bekleyen insanlarımızın hastalık veya kaza nedeni ile mi yoksa geç ve eksik gelen sağlık hizmetinden dolayı mı ölümün geldiği hep soru olarak kalmıştı” diyen Avcı, 2004 yıllarına kadar çok eski, içi kurtarma cihazları ile donanmamış ambulanslarla özel eğitimli olmayan personelle hizmet verildiğini söyledi.

“112 telefonları 1994 yılında kurulduğu halde kullanılmamakta, hizmet vermemekteydi” diyen Avcı şöyle devam etti:



Eski ve yolda olmaması gereken ambulanslar devreden çıkarılarak 14 adet tam donanımlı ambulans alındı. 112 Komuta Kontrol Merkezi kuruldu. Tüm ambulanslar ve merkezler telsiz sistemi ile donatıldı. 112 numaralı telefonlar arandığında tüm cevaplamalar bu merkezden yapılarak ada çapındaki 112 merkezlerindeki ambulanslara telsizle tek merkezden sevk ve idare ile hareket emri verilerek tüm ambulansların hızlı ve etkili hareket edebilmeleri sağlandı. Ambulans doktorları, hemşireleri ve şoförleri özel olarak eğitildi”

Geçen yıllarda 112 sisteminin geliştirildiğini, daha iyiye götürüldüğünü, güncelleştirildiğini kaydeden Avcı, sistemin daha çok can kurtararak çalışmalarına özveri ile devam ettiğini ifade etti.

Ambulanslarda görev alacak hemşire, acil tıp teknikeri ve şoförlere özel kurslar verildiğini belirten Avcı, şoförlerden sürüşe uygunluk için sağlık raporları alındığını belirtti.

Acil tıp teknikerlerinin olay yerinde acil müdahaleyi başlatıp hastayı stabilize ederek acil servise teslim eden, ambulans içi eğitim alan sağlık personeli olduğuna işaret eden Avcı “Halen 112 ağında 24 paramedik hizmet vermektedir. İlerleyen yıllarda tüm ambulans içi personelin paramedik olması hedeflenmektedir” dedi.

Avcı 112 Komuta Kontrol Merkezinin 16 ambulans istasyonunda ekibi ile 24 saat, 2 dakika içinde hareket edecek durumda hazır bekleyen 30 ambulans ile hizmet verdiğini kaydetti ve 2018 yılında 20 bin 765 vakaya, 2019 yılında 23 bin 498 vakaya, 2020 yılında 23 bin 520 vakaya anında hizmet vererek birçok can kurtardığını belirtti.

“112 Ambulans Ağı sistemine ve hizmet verenlere destek, saygı devam etmelidir” diyen Avcı, ambulans ağı sisteminde hayat kurtarma oranının disiplin, bilgi, tecrübe, diğer sağlık dalları ve kurumlarla iyi bir koordinasyon ile artacağını vurguladı.

