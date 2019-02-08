Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102448
ALTIN
221.507
DOLAR
5.2431
STERLİN
6.7884
EURO
5.9450
İkinci bir silah aranıyor
İkinci bir silah aranıyor
5 genç 6 gün daha tutuklu kalacak
5 genç 6 gün daha...
Yanar, üç gün tutuklu kalacak
Yanar, üç gün tutuklu kalacak
İnşaatta ne bulduysa çaldı
İnşaatta ne bulduysa çaldı
banner282

“Av ve avla ilgili yaban hayatının düzenlenmesi yasa tasarısı” konusunda uzlaşı sağlandı

“Av ve avla ilgili yaban hayatının düzenlenmesi yasa tasarısı” konusunda uzlaşı sağlandı

08 Şubat 2019 Cuma 10:05
“Av ve avla ilgili yaban hayatının düzenlenmesi yasa tasarısı” konusunda uzlaşı sağlandı

İçişleri Bakanlığı ile Çevre Platformu ve Avcılık Federasyonu,“Av ve Avla İlgili Yaban Hayatının Düzenlenmesi Yasa Tasarısı” konusunda ortak paydada buluştuğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre Platformu ve Avcılık Federasyonu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın girişimleriyle ilk kez bir yasa tasarısı üzerinde mutabakata vardı.

İçişleri Bakanı Baybars başkanlığında bir süredir toplantılar yapan örgütlerin, “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatının Düzenlenmesi Yasa Tasarısı” konusunda ortak paydada buluştuğu belirtilen açıklamada, varılan uzlaşıyla ilgili Pazartesi saat 09.00’da İçişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Yasa tasarısının; doğanın korunması ve avcılığın sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına ciddi katkılar sağlayacağı vurgulandı.

Son Güncelleme: 08.02.2019 13:18
Anahtar Kelimeler:
Kktc Av
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkinci bir silah aranıyor
İkinci bir silah aranıyor
5 genç 6 gün daha tutuklu kalacak
5 genç 6 gün daha tutuklu kalacak
Yanar, üç gün tutuklu kalacak
Yanar, üç gün tutuklu kalacak
İnşaatta ne bulduysa çaldı
İnşaatta ne bulduysa çaldı
En fazla yağış Dipkarpaz’a düştü
En fazla yağış Dipkarpaz’a düştü
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Özgör, kontrolsüz tarım ilacı kullanımının toplu arı ölümlerine neden olduğunu açıkladı
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Özgör, kontrolsüz tarım ilacı kullanımının toplu arı ölümlerine neden olduğunu açıkladı
DAÜ BTYO’dan yeni bir akreditasyon daha
DAÜ BTYO’dan yeni bir akreditasyon daha
TÜRK-SEN’den Çeler’e tam destek
TÜRK-SEN’den Çeler’e tam destek
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan “Kış Konseri”
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan “Kış Konseri”
TC İçişleri Bakanı Soylu, KKTC Karadeniz Kültür Derneği üyeleriyle biraraya geldi
TC İçişleri Bakanı Soylu, KKTC Karadeniz Kültür Derneği üyeleriyle biraraya geldi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim