“Av ve avla ilgili yaban hayatını düzenleme (değişiklik) yasası” onaylandı

Oylama açık yapıldı. Yasa 32 “evet” oyuyla ve oy birliğiyle kabul edildi. 18 milletvekili oylamaya katılmadı.

YASA

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, komitenin tüm maddeleri yeniden ele alarak, yasayı oy birliğiyle kabul ettiğini söyledi.

Hasipoğlu, yasanın daha önce komitede 11 kez görüşüldüğünü, oybirliği ile geçtiğini, Meclis Genel Kurulundan da oy birliğiyle geçtiğini kaydetti.

Bu yasanın yaptırımlarıyla denetim mekanizmasının da yaratıldığını, Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen önerilerle yasanın değiştirilmesi durumunda sivil toplum örgütleri arasındaki dengenin bozulmuş olacağına işaret eden Hasipoğlu, “O yüzden önerileri reddetmek durumundayım, takdir yüce meclistedir” dedi.

Cumhurbaşkanı’na saygılarının sonsuz olduğunu ifade eden Hasipoğlu, “Bu süreçte çok özverili bir çalışma yapıldığı, İçişleri Bakanlığı ve tüm paydaşlarla asgari müşterekte uzlaşıldığını ve yasanın geçtiğini” kaydetti.

“Neden değiştirmedik?” sorusunu dile getiren Hasipoğlu, “Çünkü içinde karşılıklı al-ver ve denge vardı. Sayın Cumhurbaşkanı bir sivil toplum örgütünün görüşünü alarak geri gönderdi diye görüyorum” dedi ve Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen değişiklik taleplerini okudu.

AKANSOY

CTP Milletvekili Asım Akansoy da, yasanın tüm süreçlerinde katılımcı anlayışla sonuç üretildiğini ifade ederek, değişiklik taleplerini görüştüklerini ve yasayı onayladıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından yasa madde madde okunarak, oybirliğiyle kabul edildi.