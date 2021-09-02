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Av sezonunda orman alanlarının kullanımına dair uyarılar

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, yangın riski olasılığının çok yüksek olduğu bir döneme girildiğini belirterek, İkinci İnce Avın başlayacağı göz önünde bulundurularak, alınması gereken tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. 

02 Eylül 2021 Perşembe 12:45
Av sezonunda orman alanlarının kullanımına dair uyarılar

Orman arazilerinde her türlü ateş yakılmasının (mangal ateşi, kahve ateşi vb) yasak olduğunu anımsatan Karzaoğlu, av günlerinde avcıların araçlarını olası yangın durumunda kullanacak araçları engelleyecek şekilde park etmemeye özen göstermeleri gerektiğini belirtti. 
Karzaoğlu, ormanda avlanan avcıların, orman memurlarına gerekli kayıt bilgilerini vermeleri, tüm avcıların ve ormanı kullanan vatandaşların, ormana çöp bırakmamaları çağrısında bulundu. 
Karzaoğlu, Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgilere göre 3 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında, ülke genelinde mevsimsel hava değişikliklerinin (rüzgar/sıcaklık) yaşanacağını ve yangın riski olasılığının çok yüksek olduğunu kaydetti. 
Orman Dairesi Müdürlüğünün tüm orman yollarını her türlü araç trafiğine kapatma ve ateşli piknik yasaklama yetkisi bulunduğunu belirten Karzaoğlu, ormanları koruma açısından her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını ifade etti. 
Karzaoğlu, 5 Eylül tarihinde 2. İnce Avın başlayacağını, avcıların mağdur olmaması adına KKTC Avcılık Federasyonu ile görüşerek, ortak kararlar aldıklarını belirtti. 
Karzaoğlu, alınan kararları şöyle açıkladı: 
“KKTC Avcılık Federasyonu’na bağlı av koruma görevlileri ve Orman Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı orman memurları, birlikte devriye gezip, gün sonu raporu hazırlayacaktır

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Orman arazilerinde her türlü ateş yakılması (mangal ateşi, kahve ateşi vb) yasak olacaktır.
Özellikle av günlerinde avcılar, araçlarını orman yollarının kenar kısımlarına ve açık alanlara park etmelerine özen göstereceklerdir. 
Orman yolları ve yangın şeritlerini olası yangın durumunda kullanacak araçları engelleyecek şekilde park etmemelerine özen göstermeleri,
Orman arazilerinde her türlü ateş yakılması (mangal ateşi, kahve ateşi vb) yasak olup, yasa gereği izinsiz ateş yakma kapsamında değerlendirilip, ceza yazılacaktır.   
Ormanda avlanan avcılarımızın, orman memurlarına gerekli kayıt bilgilerini vermeleri,
Tüm avcılarımızın ve ormanı kullanan vatandaşlarımızın, ormana çöp bırakmamaları konusunda orman memurlarımıza yardımcı olmalarını rica ederiz.”
 


 

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Son Güncelleme: 02.09.2021 13:35
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