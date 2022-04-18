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Atun’dan açıklama…

“EL- SEN’LE BU AŞAMADA BU İÇERİKTE BİR ANLAŞMAYI DOĞRU BULMADIĞIMI VE İMZALAMAYACAĞIMI HEM 15 NİSAN CUMA HEM DE 16 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ KIBTEK’İN EN TEPEDEKİ 2 YÖNETİCİSİNE BİLDİRDİM”

18 Nisan 2022 Pazartesi 19:45
Atun’dan açıklama…

Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile Kıb-Tek Çalışanları Sendkiası (El-Sen) arasındaki anlaşmanın maddelerinin kendisine Kıb-Tek Genel Müdürü ve Muavini tarafından ulaştırıldığını, ancak bu aşamada bu anlaşmayı uygun bulmadığını ve imzalamayacağını Kıb-Tek’in tepedeki iki yöneticisine bildirdiğini açıkladı.

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Atun, anlaşma için kendisine ulaşılamadığı iddialarına yanıt verdi. Atun açıklamasında şunları belirtti:

“El-Sen ile Sayın Başbakan’ın yaptığı anlaşma maddeleri bana Kıb-Tek Genel Müdürü ve Muavini tarafından ulaştırılmıştır. Çok değerli halkımız bilsin ki her ne pahasına olursa olsun kendilerine doğruları söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Gelişmeler şöyle meydana gelmiştir;  Kıb-Tek yöneticileri bana Cuma günü mesaj göndererek Başbakan’ın bilgisi dahilinde El-Sen’le bir uzlaşı konusunda anlaşma noktasına gelindiğini uygun bulmam halinde bu anlaşmayı yapacaklarını belirttiler. Ben ise El-Sen’le bu aşamada bu içerikte bir anlaşmayı doğru bulmadığımı ve imzalamayacağımı hem 15 Nisan Cuma hem de 16 Nisan Cumartesi günü Kıb-Tek’in en tepedeki 2 yöneticisine bildirdim. Doğrudan ve doğruluktan asla sapmadım, sağmayacağım.”

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Son Güncelleme: 18.04.2022 19:55
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