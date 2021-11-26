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Atun: “ TL ile ticaret konusunu yakın zamanda sonuçlandıracağız”

İslam İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılmak üzere İstanbul’da bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile 1 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdi.

26 Kasım 2021 Cuma 14:30
Atun: “ TL ile ticaret konusunu yakın zamanda sonuçlandıracağız”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre  toplantıda, kısa vadede yapılabilecek iş birlikleri, daha önceden olduğu gibi Türkiye’ye tercihli tarife dâhilinde ihraç edilen KKTC gıda ürünlerinin kapsamının artırılmaya devam edilmesi ile Türkiye’den adaya yabancı para birimi üzerinden ithal edilen ürünlerin TL cinsinden yapılması konuları görüşüldü.

TARIM ÜRÜNLERİ KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ

Bakan Muş’un KKTC’de yükseköğrenim görmüş olması ve yıllardır yakın ilgi göstermesi nedeniyle Kıbrıs’ı çok iyi ve yakından bilmesinin çok önemli bir avantaj olduğunu belirten Atun, şöyle devam etti:

 “Sayın Muş ile üç ana başlık altında önemli bir görüşme yaptık. Türkiye’ye tercihli tarife dahilinde ihraç edilen tarım ürünlerimizin kapsamının daha da genişletilmesi konusunda karşılıklı irade ortaya koyduk.

Tarımsal sanayi gelişiminin önceliklendirilmesi ve bu sayede ihracat kapasitemizin büyümesi, hem tarım hem de sanayi sektörlerinde katma değerin artmasına olanak sağlayacaktır.

Bu ürünlerin süratle tespit edilerek daha önce de olduğu gibi ‘ortak ekonomik toplantı’ gündemlere alınacak ve Anavatanımıza kolayca ihraç edilebilecektir”

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Bakan Muş’un, KKTC tarımsal sanayisinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini de belirten Atun, “Sayın Bakan Muş, ülkemiz gıda ürünlerinin üretimi ve sanayi dönüşümüne destek olmakta kararlı olduğunu ve KKTC’nde tarımsa sanayi gelişimi için de gereken her türlü adımı atmaya da hazır olduklarını vurguladı. Anavatanımızın ve Sayın Bakan Muş’un bu kararlı tutumu bizim için de çok önemli bir fırsattır” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DEN GELEN HER ÜRÜN, KKTC’DEN DE TL OLARAK ALINIP SATILABİLMELİ”

Bakan Atun, Türkiye iç pazarında TL cinsinden fiyatlandırılarak satılan ürünlerin KKTC’ye döviz cinsinden fiyatlandırılarak ihraç edildiğini belirtti ve KKTC’ye Türkiye’den ithal edilen diğer ithal ürünler gibi, TL cinsinden ihraç edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Türkiye iç pazarında TL cinsinden satılan bazı ürünlerin; KKTC’ye ise döviz fiyatlandırma ile ithal edildiğini ifade eden Atun, bu durumun kur dalgalanmaları nedeniyle enflasyon etkisi oluşturduğunu belirtti.

Bunun sonucunda fiyat istikrarının bozulduğunu hem de KKTC iç piyasasının risklerinin arttığını ifade eden Atun; bunun yanında şirket bilançolarının TL olarak hazırlandığını ancak dövizle alınan ürünlerin bilanço riskini de artırdığını belirtti.  Atun, “KKTC bir TL bölgesi ve Türkiye’den gelen her ürün orada olduğu gibi KKTC’den de TL olarak alınıp satılabilmeli” dedi.

İKİ HAFTAYA KADAR ANKARA’DA TEKRAR GÖRÜŞME YAPILACAK

Belirtilen başlıklar üzerinde, Ankara’da ilerleyen haftalarda heyetler arası görüşmeler de yapılacağını  ifade eden Atun, “Bu konulara yönelik sonuç almak üzere iki hafta sonra Sayın Muş ile Ankara’da bir araya gelmeyi planladık. İnşallah bu toplantıda, ifade ettiğim ve ülkemiz sanayisi ve ticareti için büyük önem taşıyan bu iki ana konuda somut sonuçlara gidebileceğimize inanıyorum” diye konuştu.”

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Son Güncelleme: 26.11.2021 16:53
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