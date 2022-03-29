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Atun, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile bir araya geldi
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Atun, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile bir araya geldi

29 Mart 2022 Salı 13:47
Atun, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile bir araya geldi

Maliye Bakanı Sunat Atun Ankara’daki temasları çerçevesinde bugün Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi.

Temasları çerçevesinde dün ise beraberindeki heyetle Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşen Bakan Atun, BRT’de yayınlanan ’18.Saat’ programına çevrimiçi katılarak temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Maliye Bakanı Atun, dünya genelinde yaşanan sıkıntılara işaret ederek, KKTC’de de ciddi sıkıntılar olduğunu ciddi desteğe ihtiyaç bulunduğunu aktardı.

Bakan Nebati ile görüşmesinin olumlu geçtiğini ve önemli bir toplantı geçrçekleştidiklerini belirten Atun, yüzde 40’lara varan bütçe açığı olduğunu ve Kamu maliyesinin 1 buçuk milyar TL ödemesi bulunduğunu söyledi.

Bütçenin sürdürülebiliğinin önemine işaret eden Bakan Atun, Anavatan Türkiye’nin finasal desteğinin ve ülkede tedbirlerin alınmasının gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Sunat AtunTürkiye Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezTc
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