Atun: “Petrol düştü, dolar düştü, neden zam yapıldı?”

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, hükümetin elektrikle ilgili “çoklu tarife” uygulamasını eleştirerek, sürekli zam yapılarak, iş bilmezliğin bedelinin halka ödetilmeye çalışıldığını kaydetti.



UBP’den yapılan açıklamaya göre, Atun, katıldığı bir televizyon programında, ülke ekonomisi ve çoklu tarifeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çoklu tarife konusunda Türkiye’deki uygulamanın örnek alınabileceğini kaydeden Atun, hükümete, yanlış mali yönetim eleştirisi yaptı.



Sunat Atun, belirli zaman dilimlerinde elektrik tüketiminin fazla olduğunu, bunu diğer zaman dilimlerine paylaştırmak için teşviklerin yapılması gerektiğine işaret ederek, Türkiye’de yapılan uygulamayı örnek gösterdi. Türkiye’de gündüz 06.00- 17.00 arası tüketim bedelinin 40 kuruş, 17.00- 22.00 arası 59 kuruş, 22.00- 06.00 arası da 25 kuruş olduğunu kaydeden Atun, 22.00’den sonra elektrik kullanılacaksa ucuz kullanılacağı politikası uygulandığı ve halkın buna teşvik edildiğini belirtti.



Bu sistemle hem halkın, hem de devletin kazandığını söyleyen Atun, “Vatandaş 22.00’dan sonra düşük maliyetle elektrik kullanırken, kapasite de zorlanmamış oluyor” ifadelerine yer verdi.



“PETROL DÜŞTÜ, DOLAR DÜŞTÜ, NEDEN ZAM YAPILDI?”



Sunat Atun, akaryakıt ve dolar kurunun son 8 aydaki seyrine de değindiği programda, petrol ve doların düştüğü dönemde elektriğe zam yapılmasının mümkün olmadığını söyledi.



Atun, petrol fiyatlarının 80 dolar seviyesinin altına düştüğü dönemde yüzde 30 indirim yapılması gerekirken bunun yapılmadığını, tam tersine elektriğe zam yapıldığını savundu.



“AY SONU ELEKTRİĞE ZAM VAR”



Sunat Atun, Maliye Bakanı ile Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın ay sonu elektriğe zam yapılacağını Meclis’te ifade ettiklerini söyleyerek, bugünün şartlarında elektrikte fiyat artışına gerek olmadığını belirtti.



Atun, Elektrik Kurumu’nun yanlış maliyet yönetiminden kaynaklanan darboğazın içinde olduğuna dikkat çekerek, sabit tarife yükseltilerek, herkesin çoklu tarifeyi kullanmasının zorunlu kılınacağı iddiasında bulundu.



“GÜNEŞ ENERJİSİ VE KABLOYA KARŞI”



Mevcut sistemin fuel-oile bağlı olduğuna dikkat çeken Sunat Atun, kendi dönemlerinde güneş enerjisiyle elektrik üretimi için yasa ve tüzükleri hazırladıklarını ancak iktidar değişir değişmez bu yasa ve tüzüklerin kaldırdığını iddia etti.



Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin güneş enerjisi ve kabloya karşı olduğunu savunan Atun, “Elektrik Kurumu içinde güçlü bir örgütlenmeye sahipler, kaybetmeye korkuyorlar, onun için karşılar” dedi.



“AKSA’YA MUAZZAM İMTİYAZ VERDİLER”



Sunat Atun, AKSA’ya muazzam imtiyazlar verildiğini ileri sürerek, bunun 19 Nisan seçimlerine 60 gün kala CTP- ÖRP hükümeti tarafından yapıldığını söyledi.



Atun, ülkeye geldiğinde 1.60 kw/saat ödenen AKSA’ya bugün yapılan ödemenin 3.68’e çıktığını ifade ederek, bunun yanında alım garantisinin arttırıldığını ekledi. Atun, amortisman olana kadar belirlenen tarifenin devam ettiğini, tamamlandığında ise ödenen kira bedelinin azalması gerektiğini kaydetti.



“ZAMAN KAZANMAK İÇİN BAŞKANI YIPRATTILAR”



Elektrik Kurumu’ndaki sıkıntılara da değinerek, çalışanların gelirlerinin ortalamanın üstünde olduğunu belirten Atun, maaşların sürekli gündeme gelme sebebinin de yapılan zamlar olduğunu savundu. Atun, “Kendi adamlarını yönetim kurulu başkanı yaptılar, sonra da karalayıp attılar. Zaman kazanmak için başkanı yıprattılar” dedi.



Ekonomiye ilişkin de “Popülizm var, mali olarak iflas var” ifadesini kullanan Atun, devletin faiz yükü altında bırakıldığını iddia etti.



Atun, “Hâlâ zam yaparak iş bilmezliğin bedelini halka ödetmeye çalışıyorlar, 13 aydır vaat veriyorlar, sürekli vaat var ancak icraat yok” dedi.



Sunat Atun, şöyle devam etti:



“Devlet yönetimi istikrar ister, vaatlerle devlet yönetilmez. 14 aydır vaat veriyorlar ancak icraat yok. Zamlarla halkın hayatını yoran, çekilmez bir hükümet oldular. CTP- ÖRP dönemi bile bu kadar berbat değildi. Bu hükümet sıfır icraat hükümetidir.”



