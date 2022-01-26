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Atun Gönyeli-Yenikent’te elektrik kesintileriyle ilgili incelemelerde bulundu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Gönyeli-Yenikent bölgesinde elektrik kesintileriyle ilgili incelemelerde bulundu; sıkıntının giderilmesi için çalışmalara başlandığını, hedeflerinin cumartesine kadar sorunun giderilmesi olduğunu söyledi. Bakanlık açıklamasına göre, Atun’a KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan da eşlik etti.

26 Ocak 2022 Çarşamba 16:45
Atun Gönyeli-Yenikent’te elektrik kesintileriyle ilgili incelemelerde bulundu

Bakan Sunat Atun konuyla ilgili açıklamasında soruna iki noktadan bakılması gerektiğini vurgulayarak,  “Enerji, eğitim, hastane gibi meselelerde önceden planlama yapılması gerekiyor.  2017 yılında Gönyeli, Yenikent ve Kermiya bölgeleri  için yatırım planlaması yapıldı ancak bu yatırım gerçekleşmedi ve bunun sonucunda da bu durumun bedelini halkımız ödüyor” dedi.


“GÖNYELİ BELEDİYESİ’NDEN İZİN DÜN GELDİ”
 Bu noktada yerel yönetimlerin desteğinin ciddi önem taşıdığını kaydeden Atun,  yapılan her şeye, siyasi ortam ve sonuç gözetmeksizin, halkın kaliteli hizmet alması olarak bakılması gerektiğini vurguladı.
Atun, “Hastalar var, çocuklar var, öğrenciler var. En önemlisi halkımızın yaşantısı var. Evler dışında iş yerleri var. Bu bölgenin elektriksiz kalmaması önemlidir. Gönyeli Belediyesi’nden gerekli izinler dün gelmiştir. KIB-TEK ise süratle bu sorunu çözmek için işe başlamıştır” dedi. 
Bölgenin elektrik sıkıntısının aşılması için işin ikiye ayrıldığını belirten Atun “Birincisi içinde bulunduğumuz bu soğuk kış aylarının kesintisiz atlatılması için elektrik hatları güçlendirilmelidir. Bu yüzden biz belediyeden iş birliği istedik. Kazı yapmak ve belediyenin alt yapısını kullanmak için iş birliği sağlamalıyız. İkincisi ise buna kalıcı bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıllık planlamada bunu yapacağız. Fakat ilk etapta kalıcı çözümler bulunmalı ve bu mağduriyetler giderilmelidir. Mevcut koşulların ivedilikle giderilmesi için birkaç parçalı çalışmalara başlanmıştır. Belediyeden de hem kazı hem de belediyenin altı yapısını kullanmak için izin çıkmıştır” şeklinde konuştu. 


“TEMEL GAYE; YÜK PAYLAŞIMININ YAPILMASIDIR”
Atun, Gönyeli , Yenikent ve Kermiya bölgesindeki sıkıntılı bölgelere yapılacak çözüm önerilerinden bahsederken, “Burada temel gaye yük paylaşımı yapılmasıdır” dedi.
Bu bölgelerdeki sıkıntının giderilmesi için çalışmalara başlandığını da kaydeden Atun, hedeflerinin cumartesine kadar çalışmaların tamamlanması ve sorunların giderilmesi olduğunu söyledi. 

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Bakan Atun,  şunları ifade etti:
“Arkadaşlarımın hedefi cumartesine kadar bu sorunu çözmektir. Önümüzde 4 gün daha var. Hep birlikte bu duruma göğüs germeye çalışacağız. Evde kullanılan elektrikli aygıtların bir bölümünü kullanmamaya  veya dönüşümlü kullanmaya özen gösterirsek, bu sıkıntılar e aza indirgenecektir. Eğer tüketimimizi Cumartesi’ne kadar azaltırsak bu elektrik kesintileri yaşanmaz. Ancak her halükârda Cumartesi’ne kadar halktan tahammül rica ediyoruz, tedbirlerimizi almaya gayret edelim. Arkadaşlarımız fedakârca iş planı yapmıştır. Cumartesiye kadar çalışmalar sonuç verecektir.”


“ALAYKÖY SANAYİ BÖLGESİ’NE 50 MW’LİK EK TRAFO”
2022 yılı içerisinde KIB-TEK’te yapmayı hedefledikleri yatırımları da açıklayan Atun,“ İkinci olarak Gönyeli Trafo Merkezi’nin 25 MW’lik kapasitesi ise 50 MW’ye çıkarılacaktır. Ardından Lefkoşa Trafo Merkezi ile Gönyeli Trafo Merkezi arasına 2,5 kilometre boyunda 25 MW’lik yer altı kabloları döşenerek ek kapasite sağlanacaktır.  Bütün bu yatırımların maliyeti ise 10 milyon Euro’dur. KIB-TEK’in 2022 yılındaki bütçesinde yer alacaktır. Seçim yasakları kalkar kalkmaz bu ihalelere hemen başlanacaktır.  Bölge halkı elektriksiz kalamaz. Devlet isek, yönetici isek bu makamların hakkını vermeliyiz. Sorunları yerinde ön görüde bulunarak devlete gerekli yatırımları yaptırtmak ve bölgeleri yolsuz, elektriksiz, hastanesiz bırakmamamız  gerekir…”dedi. 


“İKİ TRAFO İSTASYONUNUN BAĞLANTISI YAPILACAK”
Atun, Lefkoşa Hastanesi ve Gönyeli büyük çemberi arasında hat bağlantısı,  Gönyeli Yağmur Sokak’ta  yer altından kablo bağlantısı  ve Yenikent Soylu Sokak’ta iyileştirme çalışmalarının yapılarak hat kapasitesi artırma çalışmaları yapıalcağını da söyledi.

 

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Son Güncelleme: 26.01.2022 17:18
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