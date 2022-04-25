banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Atun gitti Amcaoğlu geldi...
Atun gitti Amcaoğlu geldi...
Sucuoğlu Saray'da...
Sucuoğlu Saray'da...
Hükümet kurma çalışmaları…
Hükümet kurma çalışmaları…
Bu hükümet zor kurulur, kurulsa da yaşama şansı olmaz!
Bu hükümet zor kurulur, kurulsa...
3 bölgede yangın çıktı
3 bölgede yangın çıktı
banner404
Flaş Haber
Atun gitti Amcaoğlu geldi...
Kapat

Atun gitti Amcaoğlu geldi...

Başbakan Faiz Sucuoğlu, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesi sonrası, yeni kabineyi açıkladı.

25 Nisan 2022 Pazartesi 12:39
Atun gitti Amcaoğlu geldi...

Başbakan Faiz Sucuoğlu, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesi sonrası, yeni kabineyi açıkladı. 

İşte yeni kabine: 

Başbakan Dr.Faiz Sucuoğlu 

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı,

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren,

banner341
Maliye Bakanı: Olgun Amcaoğlu

İçişleri Bakanı Ünal Üstel,

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz,

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu Saray'da...
Sucuoğlu Saray'da...
Işık: “Kıb-Tek’in tüketicilerin kâbusu olmaktan çıkarılması gerek”
Işık: “Kıb-Tek’in tüketicilerin kâbusu olmaktan çıkarılması gerek”
Hükümet kurma çalışmaları…
Hükümet kurma çalışmaları…
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Döviz kurları
Döviz kurları
Bu hükümet zor kurulur, kurulsa da yaşama şansı olmaz!
Bu hükümet zor kurulur, kurulsa da yaşama şansı olmaz!
Covid sayılarındaki düşüş sürüyor
Covid sayılarındaki düşüş sürüyor
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Kuyuya düşen oğlak itfaiye tarafından kurtarıldı
Kuyuya düşen oğlak itfaiye tarafından kurtarıldı
Hükümet kurma çalışmalarında partilerin değerlendirmeleri sürüyor
Hükümet kurma çalışmalarında partilerin değerlendirmeleri sürüyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim