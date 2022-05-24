Atun, Erhürman’la Akdağ arasında imzalanan anlaşmaya değindi

ATUN

Maliye Bakanı Atun da, Erhürman’la Akdağ arasında imzalanan anlaşmaya değinerek, bu anlaşmaların uzun yıllardır yapıldığını, hepsinin kaynağı kullandırırken koşullar getirmesinin normal olduğunu belirtti.

Hükümetlerin yıllarca bütçe disiplini getirmek için uğraştığını, kendilerinin de bu çabanın bedelini ödediklerini kaydeden Atun, protokolden ekonomik ve mali işbirliğiyle ilgili maddeleri okudu.

Atun, bu anlaşmaların ülkenin refahını arttırmak için yapıldığını belirterek, ülke bütçesinde aldığı yerle ilgili bilgi verdi; Erhürman’ın imzaladığı ek protokolün Özgürgün’ün imzaladığı 2016-2018 yılı protokolü gereği olduğunu anlattı.

Atun, elektrik konusunun hükümetin tasarrufunda olduğunu ve farklı zamanlarda farklı bakanlıklara bağlandığını hatırlattı.

Bu arada Erhürman, protokolde yer alan "maaş ödemelerinden vergi ve primlerin tahsil edilmesi sağlanacaktır" maddesinin ne anlama geldiğini sordu.

Atun, "bildiğim kadarıyla zaten tüm maaşlardan alınıyor sıkıntı olmaması lazım” diyerek, o maddenin emekli primi kesintisiyle alakası olduğunu söyledi.