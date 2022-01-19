banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Kıbrıs’ta bugün sonbahar ve kış aylarının en soğuk günü…
Bugün en soğuk gün!
Erken seçim için geri sayım başladı
Seçim için geri sayım başladı
Gazete manşetleri 19 Ocak 2022 Çarşamba
Gazete manşetleri
“Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil…”
“Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil…”
banner405

Atun: Elektrikte az tüketen düşük, çok tüketen yüksek fiyattan ödeme yapacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, geçtiğimiz son 4 yılda elektrik kurumunun iyi yönetilmediğini, halkın bunu bilmesi gerektiği söyledi.

19 Ocak 2022 Çarşamba 16:00
Atun: Elektrikte az tüketen düşük, çok tüketen yüksek fiyattan ödeme yapacak

2009 yılında kendisinin göreve geldiği zamanda kurumun iyi durumda olmadığını anımsatan Atun, planlı çalışmaların ve doğru planlamaların önemine işaret etti.

BRT’de yayınlanan Manşet + programına katılarak açıklamalarda bulunan Atun, yaşanan elektrik kesintilerinin nedenlerinden birinin kış aylarında yükselen talebin karşılanamaması diğerinin ise Gönyeli -Yenikent ve Kermiya bölgelerinde alt yapı yatırımlarının tamamlanmaması olduğunu söyledi.

Gönyeli ve Yenikent bölgesinde yaşanan sıkıntılara da değinen Atun, Lefkoşa trafo merkezinden doğrudan kablo bağlantısı ile Gönyeli trafo merkezinin beslenmeye çalışıldığını ancak özellikle Gönyeli hattında belediye ile ilgili izinlendirme sorunu olduğunu söyledi.

Atun, kazının yapılması halinde bir kaç gün içinde Gönyeli’nin sorunun ortadan kalkabileceğini belirtti.

Elektrik taleplerine Güney Kıbrıs’tan olumlu yanıt alındığını söyleyen Atun, Güney Kıbrıs’a ödeme yerine karşılıklı mahsuplaşma yapıldığını kaydetti. Yeni kurulacak hükümetin enerji ile ilgili kalıcı vizyon ortaya koyması gerektiğini belirten Atun, yaz aylarına kadar 50-100 megavat arasında yeni bir kapasite kurulumunun yapılması gerektiğine işaret etti.

banner341
Atun, yeni süreç içerisinde doğalgaza geçilmesinin önemini de vurguladı.

Mevcut durumda elektrikte eski sisteme geçmeyi düşündüklerini söyleyen Atun “ bu çerçevede tüketim arttıkça fiyatın artacağını söyledi. Atun, “ elektriği eski tarifeye getireceğiz. Eski tarife tüketici ile daha barışık bir tarife idi. Hem elektrik kurumunun mali yapısını sağlıklı bir noktada tutan bir düzenleme idi. Hem de lüks tüketim ile ihtiyaca dönük tüketimi birbirinden ayıran bir tarife idi. Tüketim arttıkça fiyatın arttığı bir tarife idi. “ dedi.

Eski tarife sistemine ilişkin detaylı bilgi de verdi. Atun, “ planladığımız ilk 250 kilovat saatte tüketimin bugünkü seviyesinde kalmasıdır. Sosyal yardım alan vatandaşlarımıza daha bir indirime gidilmesidir. 250 ile 500 kilovat arası tüketim aratacaktır, 500 ve 750 üzerine daha yüksek tarifeler uygulanacaktır” şeklinde konuştu.

Atun, AKSA’yla yeniden masaya oturulması gerektiğini de söyledi.

Tüp gaz konusunda ise Bakan Atun, bu konuda geçmişte iyi bir sistem olduğunu yeniden bu sisteme dönüleceğini ifade etti.

banner360
Son Güncelleme: 19.01.2022 16:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkede soğuk etkisini sürdürmeye devam edecek…
Ülkede soğuk etkisini sürdürmeye devam edecek…
Çavuş: “Tecrübelerimi ve projelerimi halkın yararına kullanmaya kararlıyım”
Çavuş: “Tecrübelerimi ve projelerimi halkın yararına kullanmaya kararlıyım”
Oygar: “Sandığa gidip irademizi ortaya koyalım”
Oygar: “Sandığa gidip irademizi ortaya koyalım”
Tel-sen yarın Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’nde greve gidiyor
Tel-sen yarın Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’nde greve gidiyor
Boykot Platformu'ndan Gutteres’e mektup
Boykot Platformu'ndan Gutteres’e mektup
Girne Grafiti yarışmasına 21 Şubat’a kadar başvuru kabul edilecek
Girne Grafiti yarışmasına 21 Şubat’a kadar başvuru kabul edilecek
Globalgap ve organik tarım yapan üreticilere ödemeleri yapıldı
Globalgap ve organik tarım yapan üreticilere ödemeleri yapıldı
Ataoğlu BRT'ye konuştu
Ataoğlu BRT'ye konuştu
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Çakıcı “iç hatlar” girişimini eleştirdi
Çakıcı “iç hatlar” girişimini eleştirdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim