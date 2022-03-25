Atun: “Alkollü içecekler zammı bilinçli bir şekilde çarptırıldı”

Maliye Bakanı Sunat Atun, alkollü içecekler zammına verilen tepkilere ilişkin açıklamalarda bulunarak, zammın bilinçli bir şekilde çarptırıldığını kaydetti.

Bakan Atun, “İzlediğim kadarıyla maalesef alkol ürünlerindeki Fiyat İstikrar Fonu ayarlaması, bilinçli bir şekilde çarptırılmıştır. Bu durum ‘bira- süt’ karşılaştırmasına bakılıp zam yapıldığı zemini üzerinden tartışılmakta, ideolojik alanlara çekilmeye çalışılarak kamuoyu bu yönde kışkırtılmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Atun, bira ile sütü ekonomik olarak karşılaştırmadıklarını ifade ederek, sütün 2 TL ucuzlaması için adım atacak noktaya geldiklerini de belirtti.

“BİRA İLE SÜTÜ KARŞILAŞTIRMIYORUZ”

Bakan Atun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bira ile sütü ekonomik olarak karşılaştırmıyoruz. Ancak vicdani olarak, yavrularımızın temel tüketim ürünü olan sütün bu kadar pahalıya satılması hem bir devlet adamı olarak hem de baba olarak beni rahatsız eder. Haliyle temel besin maddesi olan sütün ucuzlamasını da sağlamak, her şeyden önce ülkesini, insanını seven bir siyaset adamı olarak önceliğim olmalıdır” ifadelerinde bulundu.

“GİDERLERİMİZİ KARŞILAMAK ZORUNDAYIZ…”

Atun, alkol ve tütün ürünlerine yapılan zamlara ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

“Alkol ve sigaradaki vergi, diğer ithal ürünler gibi yüzdelik cinsinden oransal değil, maktu, yani sabittir. Sadece TL üzerinden bir rakam belirleniyor. Yıllardır güncellenmemiş. Aynı ürünlere tedarikçi şirketler 5 ile 7 kez zam yaparken, devletin bu alandan aldığı gelir hep sabit duruyor. En bilinen bira üretildiği Türkiye’de 22 TL, KKTC’de ise 9 TL idi. Ayni marka yabancı menşeli bira ise Türkiye’de 26 TL, Güney Kıbrıs’ta 20 TL, KKTC’de ise 10 TL idi. Bu noktada devletimiz uzun bir süre gerileyen vergi hakkından vazgeçmiş anlamı çıkıyor. Bu kimin menfaatinedir, neye hizmet eder sorarım. Alkol ve sigaranın son yıllarda ithal değeri ve fiyatı artarken, devletin gelirleri göreceli olarak da azalmış demektir.”

Verginin iki amaç için kullanıldığına işaret eden Atun, “Birincisi, devletler giderlerini karşılamak için bir vergi toplarlar. İkincisi, devlet tüketimini teşvik ettiği ürünlere nispeten daha düşük vergi, çevreye ve sağlığa zararlı ürünlere ise nispeten daha çok vergi uygular. Giderlerimizi karşılamak zorundayız, lüks tüketimin vergi oranını azaltamayız” dedi.

“GÖREVİMİZ, SAĞLIĞA ZARARLI ÜRÜNLERİ UCUZLATMAK DEĞİLDİR”

Atun, açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“Görevimiz, sağlığa zararlı ürünlerin tüketimini teşvik etmek veya ucuzlatmak değildir. Görevimiz, sofralara giren temel gıda maddelerini ucuzlamasını sağlamaktır. Görevimiz, üreticinin Doğrudan Gelir Desteği ödemelerini yapmak, taşıma ücretlerini zamanında ödemektir. Görevimiz, öğrenim gören çocuklarımızın okul burslarının ödenmesini dert etmektir. Ağır şartlarda görev yapan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, çalıştığı zamanın ek mesaisini bekleyen kesimleri de daha fazla mağdur etmememiz gerekiyor.”

“RAFLARDAKİ SÜTÜN 2 TL UCUZLAMASI İÇİN ADIM ATACAK NOKTAYA GELDİK”

Ayrıca Atun, “Şu anda, raflardaki sütün 2 TL ucuzlaması için adım atacak noktaya geldik. Yaptığımız çalışmalar sonuç vermeye başladı. Hükümetimiz, Sayın Başbakan Faiz Sucuoğlu başbakanlığında, halkımızın refahı için ekonomi temelli adımlar atmakta kararlıdır. Temel gıda maddeleri ile ilgili Sn. Başbakan’ımızdan aldığımız talimat uyarınca çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.