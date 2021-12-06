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Atun: “Akaryakıt piyasasının sağlıklı şekilde çalışması için gerekli her türlü tedbiri almakta kararlıyız”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, akaryakıt piyasasının sağlıklı şekilde çalışmasını ve halkın akaryakıta sorunsuz olarak ulaşmasını sağlamak için gerekli her türlü işlemi yapmak ve tedbiri almakta kararlı olduklarını vurguladı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 19:00
Atun: “Akaryakıt piyasasının sağlıklı şekilde çalışması için gerekli her türlü tedbiri almakta kararlıyız”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’nda yapılan açıklamaya göre Atun, şu anda akaryakıt stoklarında endişe edilecek bir durum bulunmadığını duyurdu.
Akaryakıt tüzüğünde yapılan değişiklikle, döviz kurlarındaki artış risklerinin etkilerinin yönetilmesinin hedeflendiğini kaydeden Atun, “Akaryakıt tüzüğünde geçmiş dönemlerde öngörüsü şekilde yapılan değişiklikler, piyasa dinamiklerini bozmuş ve akaryakıt alanında tedarik zincirini son derece olumsuz etkilemiştir.  Özellikle son iki geminin yoğun hava muhalafetine takılmasıyla da bir gecikme yaşanmıştır” ifadelerini kullandı. 
Atun, Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve kömür fiyatlarının da süratli bir şekilde arttığını, buna bağlı olarak ısınma ve endüstriyel üretimde motorin kullanımına geçişin süratlendiğini belirtti. Motorine yönelik talebin uluslararası pazarda yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle geçici arz sorunları da yaşandığını da kaydeden Atun, “Bu gelişmeler hem fiyata hem de tedarik süreçlerine yansımaktadır” dedi. 

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Atun, açıklamasında şunları da vurguladı:
“Güney Kıbrıs ile aramızda iki katının üzerinde oluşan fiyat farkı nedeniyle Güney Kıbrıs odaklı talep de ciddi derecede artmış ve normallerin üzerinde bir tüketim meydana gelmiştir. Şu anda stoklarımızda endişe edilecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Yinede Bakanlık olarak günlük satışları, benzin istasyonlarındaki stok düzeylerini, şirketlerin akaryakıt ithalatı takvimini ve ulusal stok seviyelerini çok yakından takip etmekteyiz. 
Şunun bilinmesini isterim ki, akaryakıt piyasasında hiç bir oyuncunun stok fırsatçılığına yönelmesine de tahammülümüz olmayacaktır. Bizim için esas olan daha önceki dönemlerimizde olduğu gibi akaryakıt piyasasının sağlıklı şekilde çalışmasını ve halkımızın akaryakıta sorunsuz olarak ulaşmasını sağlamaktır. Bakanlık olarak gerekli her türlü işlemi yapmakta ve tedbiri almakta kararlıyız. Vatandaşımızın içi rahat olsun”
 

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Son Güncelleme: 06.12.2021 19:25
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