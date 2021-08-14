Atlılar, Muratağa ve Sandallar şehitleri anıldı

Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şehitliğe çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Törende şehit torunu Ayşe Güler Akın’ın şiir okuması sonrasında şehit aileleri adına Muratağa Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır konuşma yaptı.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması, şehitliğin ziyareti ve dua okunmasıyla son buldu.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar ve yetkililer katıldı.



Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından anıta çelenk sunuldu, saygı duruşu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Tören şehitliğin gezilmesiyle son buldu.



