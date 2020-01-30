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Atletlerimiz İstanbul’da kürsüden inmiyor

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden başarılı sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Atletlerimiz İstanbul’da kürsüden inmiyor

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden başarılı sonuçlar gelmeye devam ediyor.

30 Ocak 2020 Perşembe 20:44
Atletlerimiz İstanbul’da kürsüden inmiyor

Önceki hafta Gürsu Gülerler’in İstanbul’da elde ettiği çifte birinciliğin ardından bu hafta da Taygun Artan Özcihan ve Ayben Arapoğlu kürsüde yer aldı

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden başarılı sonuçlar gelmeye devam ediyor.  

Federasyonun bir süre önce ülkemizde yaptığı seçme yarışlarında baraj geçerek Türkiye’deki organizasyonlara katılmaya hak kazanan sporcular madalya kazanarak kürsüde yer alıyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Turkcell U18 Türkiye Salon Şampiyonası’nda Taygun Artan Özcihan ve Ayben Arapoğlu da başarılı oldu. Önceki hafta Gürsu Gülerler’in Türkiye U16 Salon Atletizm Festivali’nde çifte birincilik almasının ardından U18 kategorisinde Özcihan gümüş madalya, Ayben Arapoğlu bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kürsüde yer almaya devam ediyorlar

Organizasyonda Taygun Artan Özcihan 200 metre branşında ikinci oldu. Girne Amerikan Üniversitesi Spor Kulübü atletlerinden Özcihan’a gümüş madalyayı 22.45'lik’derecesi getirdi. Yakın Doğu Spor Kulübü atletlerinden Ayben Arapoğlu ise yüksek atlama branşında elde ettiği 1,65’lik derecesi ile bronz madalyaya ulaştı. Atletlere organizasyonda idareci olarak Özgür Kıralp, antrenör olarak da Berk Tuna eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulATLETİZİM
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