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Atlas Rüstemoğlu’nun Yakınları Sağlık Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı

ATLAS’IN AİLESİ, SORUMLU GÖRDÜKLERİ 3 DOKTORUN GÖREVDEN ALINMASINI TALEP ETTİ

Atlas Rüstemoğlu’nun Yakınları Sağlık Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı

ATLAS’IN AİLESİ, SORUMLU GÖRDÜKLERİ 3 DOKTORUN GÖREVDEN ALINMASINI TALEP ETTİ

27 Şubat 2020 Perşembe 14:11
Atlas Rüstemoğlu’nun Yakınları Sağlık Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı
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ATLAS’IN AİLESİ, SORUMLU GÖRDÜKLERİ 3 DOKTORUN GÖREVDEN ALINMASINI TALEP ETTİ

SAĞLIK BAKANI PİLLİ, ADLİ SÜRECİN TAMAMLANMASININ BEKLENMESİ GEREKTİĞİNİ, İHMAL VARSA SORUMLULARIN CEZALANDIRILACAĞINI BELİRTTİ

Lefkoşa, 27 Şubat 20 : Kasım ayında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ölüm nedeninin açıklanmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapıldı.

Atlas’ın ailesi ve yakınları, Sağlık Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakarak, Atlas’ın ölümünde ihmal bulunduğu ve olaya sebep olduğunu savundukları üç doktorun açığa alınması gerektiği gerekçesiyle Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye tepki gösterdi ve hastane raporunun Pilli tarafından kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

Eylemde, “İhmali Olan Doktorlar Görevden Alınsın”, “Doktor Hanım Hayatımı Çaldın. Neden? Bana Bir Hayat Borcunuz Var”, “Atlas’ın Size Mesajı Var: Neden Beni Ailemden Aldınız”, “Atlas İçin Tek Yürek Olmaya Geldik”, “Kalbimizdesin” pankart ve dövizleri taşındı.

 

Atlas’ın ailesi eylemde, üç doktorun itham altında olduğunu ve görevden alınması ve başka Atlas’ların ölmemesi için bunun bir gereklilik olduğunu savundu.

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Sağlık Bakanlığı önünde gösterilen tepkinin ardından Bakan Pilli, Atlas’ın ailesi ile makamında görüştü ve sonrasında Sağlık Bakanlığı önündeki kalabalığa seslendi.

 

PİLLİ

Sağlık Bakanı Pilli, “Biz bir aileyiz, belki de ben bakan olmasam bu çocuğa ben bakacaktım, belki de burada bulunan tüm Rüstemoğlu’ların doktoru bendim. Bu konuda kaza maza, rapor veya delil kaybettirmek, saklamak, bekletmek gibi bir düşünce kesinlikle olmayacaktır” dedi.

 

İlk raporun 19 Şubat'ta, ikincisinin de dün (26 Şubat’ta) ellerine ulaştığını dile getiren Pilli, iki raporun da polise verildiğini aktardı. Raporların, kurulacak bir komisyon tarafından da inceleneceğini anlatan Pilli, sonuç olarak kararı adli makamların vereceğini söyledi.

 

Pilli konuşmasında, bakan olarak elinden ne geliyorsa en şeffaf şekilde yapacağını, ihmal olup olmadığının adli süreç sonucunda belli olacağını ve eğer varsa sorumluların cezasını çekeceğini açıkladı.

(RU/SEL) FOTOĞRAFLI

 

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