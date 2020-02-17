Atış eğitimleri, Beyköy atış alanında 17-28 Şubat’ta; Şht. Cengiz Topel ve Çamurova atış alanlarında 19-20 Şubat’ta 08.00 ile 18.00 saatleri arasında icra edilecek.

Bu tarihlerde ve atış eğitimleri sonrasında söz konusu atış alanları ile çevresinde bulunmanın can ve mal güvenliği açısından tehlikeli ve yasak olduğu vurgulandı.