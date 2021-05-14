Atikoğlu: “Başarının sırrı insanları sevmekten geçiyor”

Dedecan Türk kahvesi toplumun damak tadını uyumluluğunu ispatlamış aynı zamanda, yerli üretime ve kadın üreticiye destek veriyor.

Başarılı diyetisyen Atikoğlu, kadınlara iş imkânı sunmak, yerli üretime destek vermek amacı ile çocukluk hayalini gerçekleştirerek her kadının kendi ayakları üzerinde durma gücüne sahip olduğunu, birçok kadına iş imkânı sunarken, severek yapılan her işin başarı getirdiğine inanıyor.

Atikoğlu, mesleği gereği birçok karakterle tanıştığını, her dinlediği hikâyede kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini vurgularken, başarının sırrı disiplin, özveri ve çok çalışmak olduğunu, aynı zamanda insanları sevmenin önemli olduğunu vurgulayan Atikoğlu her meslekte başarılı olunabileceğini söylüyor.(MHA)