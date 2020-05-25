Atik’in ‘Göç Psikolojisi Belgeseli’ne dördüncü ödül, Prag Film Festivali'nden

Yönetmenliğini Ferhat Atik’in yaptığı, göç ve göçmen psikolojisini anlatan “Göç Psikolojisi Belgeseli”ne dördüncü ödül.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Ferhat Atik’in yönetmenliğini yaptığı, sanat direktörlüğünü ve kurguyu Hindistan’dan Hanan Yasir Karuvattil ve proje danışmanlığını Bengladeş’ten Shakil Reja Efti’nin yürüttüğü “Göç Psikolojisi Belgeseli”, New York City Film Festivali RAGFF ödülü, DMOFF Belgesel Ödülü, LiftOff Global Network Ödülü'nün ardından Prag Film Festivali'nde de “En İyi Belgesel” Ödülünü kazandı.

Prof. Dr. Vamık Volkan'ın yer aldığı belgesel, dünya çapında dört ödül almış oldu.“Göç Psikolojisi Belgeseli”, her ülkenin yaşamakta olduğu göç ve göçmen sorunları konusunda aydınlatıcı ve bilimsel bilgiler içeriyor.