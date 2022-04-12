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Atık su denetimleri sürüyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Atık Su Şubesi, Gazimağusa, Girne, İskele ve Lefke birimleri ile birlikte, düzenli denetim ve yapılan şikayetler kapsamında denetimlerine devam etti.

12 Nisan 2022 Salı 10:59
Atık su denetimleri sürüyor

Mart ayı döneminde toplam 11 denetim gerçekleştirildi, yapılan 11 denetimde, toplam 9 adet atık su numunesi alınmış ve Devlet Labaratuvarı Müdürlüğü’nde analiz edildi. Bu 9 numunenin 1 tanesi yasal standartların üzerinde çıkmış ve ilgili tesise yasal süre verildi. 

Ayrıca bu dönemde, 3 şirkete, Çevre Yasasının 19’uncu maddesinin 1’inci fıkrasına aykırı hareket olan alıcı ortama atık su deşarj etmek maddesinden süre ihbarnamesi düzenlendi. Bu 3 şirkete belirlenen süre sonunda ikinci bir denetim gerçekleştirilecektir. 

Yapılan tüm denetimlerin özet raporları, Çevre Denetim Tüzüğü gereği Çevre Koruma Dairesi’nin web sayfasında mevcuttur. 

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Mart ayı raporlarına http://cevrekorumadairesi.org/inspection/tr-subpages.php?no=255 linkinden de ulaşılabilir.Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Atık Su Şubesi, Gazimağusa, Girne, İskele ve Lefke birimleri ile birlikte, düzenli denetim ve yapılan şikayetler kapsamında denetimlerine devam etti. 

Mart ayı döneminde toplam 11 denetim gerçekleştirildi, yapılan 11 denetimde, toplam 9 adet atık su numunesi alınmış ve Devlet Labaratuvarı Müdürlüğü’nde analiz edildi. Bu 9 numunenin 1 tanesi yasal standartların üzerinde çıkmış ve ilgili tesise yasal süre verildi. 

Ayrıca bu dönemde, 3 şirkete, Çevre Yasasının 19’uncu maddesinin 1’inci fıkrasına aykırı hareket olan alıcı ortama atık su deşarj etmek maddesinden süre ihbarnamesi düzenlendi. Bu 3 şirkete belirlenen süre sonunda ikinci bir denetim gerçekleştirilecektir. 

Yapılan tüm denetimlerin özet raporları, Çevre Denetim Tüzüğü gereği Çevre Koruma Dairesi’nin web sayfasında mevcuttur. 

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan YardımcılığıTurizmKültürGençlik Ve Çevre Bakanlığı
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