Atık malzemelerin beton üretiminde olabildiğince kullanılması önemli

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şevket Can Bostancı İngiltere’de Kingston Üniversitesi’nde 5.si düzenlenen “Uluslarası Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı’na” katılarak LAÜ’yü temsil etti.

Bostancı, İnşaat Mühendisliği malzeme biliminin en prestijli konferanslarından biri olarak kabul edilen konferansa yaklaşık 40 farklı ülkeden 170’ten fazla sunumla katılımın gerçekleştiğini belirterek, “ konferans açılış konuşmalarında ana konuşmacıların küresel ısınmanın etkisiyle değişen iklim koşulları üzerine vurgu yaparak inşaat malzemelerinin üretilen karbondioksit gazıyla küresel ısınmaya kaçınılmaz bir şekilde katkı yaptığını” belirtti.

“Bunlar doğrultusunda daha çevre dostu malzeme kullanımının bir ihtiyaç olduğu vurgulanmış ve dünyamızın küresel ısınmaya etkisini minimize etmesinin amaçlandığına birkaç kez daha vurgu yapılmıştır” diyen Bostancı konferans temasına paralel olarak sunumunda, ülkemizin de küresel ısınmaya maruz kalan ülkelerin başında geldiğini belirterek, kısıtlı özkaynaklarımız yerine atık malzemelerin olabildiğince beton üretiminde kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Bostancı: Odun külünün beton üretiminde kulanımı çevre dostu beton üretimine olanak sağlıyor

Sunduğu bildirisinde Bostancı yakılmış ve yerel atık olarak toplanan odun külünün elekten geçirilerek çimento yerine kısmi olarak kullanımının beton performansına olumsuz bir etki etmediğine vurgu yaptı. Bostancı bununla beraber sunumunda yerel atık olarak odun külü kullanımının beton üretiminde bunun daha çevre dostu beton üretimine olanak sağlandığını ve olası potansiyel katı atık depolama tesislerine gönderilmesinin önüne geçerek bakir arazilerimizin korunabileceğini belirtti.